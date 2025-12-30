乒乓球︱多哈冠軍賽孫穎莎續因傷退賽杜凱琹補上　王楚欽亦避戰

2025乒乓球賽季隨12月在香港上演的WTT總決賽結束，可是為中國乒超聯賽球隊效力的多位球員，要在聖誕節打畢乒超總決賽才能休息。漫長賽季下，原本出戰乒超男、女團準決賽的孫穎莎、林詩棟均因傷退賽，樊振東身在德國，老將許昕亦未出戰。王曼昱亦在女團準決賽後受傷，決賽未能上陣。

仍有傷在身的王楚欽，卻決意上陣，並成功助山東衛冕男團。乒超總決賽剛結束，新球季已即將展開，多哈冠軍賽1月7日上演，WTT公布原定參賽的孫穎莎退賽，由港將杜凱琹遞補參賽。



孫穎莎12月中在香港出戰WTT總決賽足踝受傷退賽。（Getty Images）

乒乓新賽季1月7日展開 孫穎莎退出WTT多哈冠軍賽

WTT多哈冠軍賽是世界乒乓球職業大聯盟（WTT）在2026年度首項巡迴賽事，1月7日便上演，換言之剛戰畢乒超總決賽的球手，只得一個星期休息時間。

不過女單世界排名第一的孫穎莎，早在12月中來港出戰WTT總決賽時，已在女單4強中途足踝受傷退賽，即使當晚堅持與王楚欽出戰混雙決賽，受傷患影響下落敗得亞軍。她早前宣布未能為效力9年的深圳大學出戰乒超總決賽女團4強。WTT最新公布，孫穎莎亦會退出多哈冠軍賽，由香港隊的杜凱琹遞補參賽。

孫穎莎在受傷下與王楚欽出戰WTT總決賽混雙決賽落敗得亞軍。（Getty Images）

王楚欽2025年搏到盡 休息一個月同樣避戰多哈

莎莎的好拍檔、男單「世一」球手王楚欽，同樣在WTT總決賽單打戰至4強，他原本跟瑞典球手莫利加特爭入決賽，可是因背傷關係，在比賽前宣布退賽。他近日在乒超總決賽帶傷出戰男團準決賽和決賽，終順利帶領山東魏橋衛冕，賽後他已表示會好好休息一段時間。

王楚欽在2025年可謂搏到盡，贏得15項賽事冠軍，因此他跟國乒教練組溝通後，決定休息一段時間，未來一個多月不會參加任何比賽。他會缺席1月份全部比賽，因此與莎莎一樣同樣避戰WTT多哈冠軍賽。

WTT多哈冠軍賽有哪些球星參賽？

WTT多哈冠軍賽失去兩大巨星，還有哪些星級球員參賽？這項2026年1月7日至11日舉行的賽事，國乒派出王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪、陳熠5位女將出戰女單，加上香港的杜凱琹，代表澳門的朱雨玲，還有日本的早田希娜、張本美和、伊藤美誠、橋本帆乃香、大藤 沙月，以及韓國的申裕斌，陣容仍甚有看頭。

男單方面，國乒有林詩棟、梁靖崑、向鵬、陳垣宇4位球手參賽，巴西球手卡達雲奴，瑞典的莫利加特，日本的張本智和、松島輝空，以及法國的勒邦兄弟均會參賽。