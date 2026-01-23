乒乓．WTT阿曼挑戰賽｜杜凱琹雙線過關　先挫鄭怡靜雙打再贏中國

港隊乒乓女將杜凱琹在WTT挑戰賽阿曼站雙線出擊，女單與中華台北的鄭怡靜激戰5局，決勝局落後7：10下，連贏5分反勝，晉級稍後時間的4強戰。杜凱琹與吳詠琳轉戰女雙，面對中國的頭號種子組合，「杜吳配」直落三局擊敗對手，晉身決賽。



WTT挑戰賽阿曼站，港將杜凱琹今日（23日）分別出戰女單及女雙項目，「阿杜」率先在女單登場，8強惡鬥2號種子﹑中華台北球手鄭怡靜。杜凱琹頭兩局打出氣勢，以11：8及11：7領先，距離出線只差一步。鄭怡靜未有放棄，回敬兩局11：5，將今仗帶進決勝局。

杜凱琹在決勝局是下風的一方，兩度追平後被鄭怡靜再拉開分數，一度面對7：10的劣勢，即使對方手握3個決勝分，阿杜一口氣連贏5分，扭轉劣勢變反勝，完成46分鐘的賽事，殺入4強，今晚與中國的何卓佳爭奪決賽席位。

杜凱琹力挫中華台北的鄭怡靜，晉級阿曼賽的女單4強。（Getty Images）

杜凱琹女單晉級後，再夥吳詠琳在女雙對中國的頭號種子組合石洵瑤／王曉彤，首局末段連取4分，以11：8先拔頭籌，「杜吳配」第二局中段連取5分，同樣以11：8再下一城。第三局戰情更緊湊，「杜吳配」一度以10：5領先，其後被中國組合追至「刁時」，雙方5度平手，結果港隊以16：14險勝，拿下第三局，直落3局擊敗頭號種子，晉級決賽。

男單方面，黃鎮廷對德國球手Patrick Franziska，惟以4：11﹑8：11﹑3：11落敗，無緣4強。