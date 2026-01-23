乒乓．WTT阿曼挑戰賽｜杜凱琹吳詠琳女雙闖四強　黃鎮廷反勝晉級

WTT阿曼挑戰賽，香港隊的杜凱琹雙線出擊，女雙夥拍吳詠琳直落三局擊敗德國／威爾斯組合，晉級4強，將與中國的頭號種子石洵瑤／王曉彤爭入決賽。女單方面，杜凱琹面對土耳其球手，對手因傷退賽，阿杜將與中華台北的鄭怡靜爭奪4強席位。男單「大師兄」黃鎮廷則反勝中國的黃友政，同樣在今日（23日）爭晉級。



杜凱琹在WTT阿曼挑戰賽雙線出擊，先在女單對土耳其球手Sibel Altinkaya，阿杜首局贏11：3，其後對手宣布因傷退賽，杜凱琹以3：0擊敗對手，晉級8強。杜凱琹其後夥拍吳詠琳出戰女雙，面對德國／威爾斯組合，首局戰情緊湊，雙方多次互換領先，「杜吳配」以12：10先下一城，這對港隊組合第二局一度落後4：9，其後發力追成10：10「刁時」，再以13：11逆轉擴大領先，第三局以11：6奠勝，晉級四強。

杜凱琹今日繼續在阿曼賽雙級出擊，先在單打與2號種子﹑中華台北球手鄭怡靜爭奪四強席位，其後再夥吳詠琳挑戰中國的頭號種子組合石洵瑤／王曉彤。

吳詠琳夥杜凱琹在女雙打入4強。（WTT Facebook）

「大師兄」黃鎮廷在男單16強鬥中國的黃友政，首局以9：11先落後，這名34歲的港將此後回勇，連續三局以領先姿態逆轉對手，連取三局11：4，反勝晉級男單8強，今與德國的Patrick Franziska爭入4強，惟及後夥拍陳顥樺在男雙未能再下一城，以0：3不敵德國組合。

黃鎮廷反勝中國球手黃友政晉級男單8強。（WTT Facebook）

港隊WTT阿曼挑戰賽1月22日成績



女雙8強 杜凱琹／吳詠琳 3：0 Nina Mittelhham／Anna Hursey（德國／威爾斯）

男雙8強 黃鎮廷／陳顥樺 0：3 Benedikt Duda／Patrick Franziska（德國）

男單16強 黃鎮廷 3：1 黃友政（中國）

女單16強 杜凱琹 3：0 Sibel Altinkaya（土耳其）

混雙8強 姚鈞濤／吳詠琳 0：3 Alvaro Robles／肖瑤茜（西班牙）



港隊WTT阿曼挑戰賽1月23日賽程（香港時間）



下午3:35 男單8強 黃鎮廷 對 Patrick Franziska（德國）

下午4:10 女單8強 杜凱琹 對 鄭怡靜（中華台北）

下午5:20 女雙4強 杜凱琹／吳詠琳 對 石洵瑤／王曉彤（中國）

晚上10:10 女單4強 杜凱琹（如晉級）對 何卓佳／Anna HURSEY勝方

晚上10:45 男單4強 黃鎮廷（如晉級）對 陳垣宇／安頓卡爾保 勝方

