冬季奧運2026｜翁厚全高山滑雪登場　一文睇清港隊名單＋賽程

撰文：趙子晉
出版：更新：

米蘭科爾蒂納冬季奧運會將在周五（6日）正式揭幕，香港隊今屆派出歷來最多的4名運動員參加短道速滑及高山滑雪兩個項目，郭子峰與金詠晞將擔任開幕禮的持旗手。高山滑雪港將的翁厚全在今日（14日）亮相，出戰男子大迴轉。

2026年是第25屆冬奧，賽事由意大利兩個城市米蘭及科爾蒂納（Cortina d'Ampezzo）共同主辦，賽區橫跨意大利北部省份倫巴弟（Lombardy）及東北幾個省份地區。香港隊今屆派出4名運動員參加高山滑雪及短道速滑，除了翁厚全，郭子峰﹑林靜欣﹑金詠晞同樣是奧運新丁。

2026冬季奧運港隊代表團

短道速滑
郭子峰　男子1000米及1500米
林靜欣　女子1500米

高山滑雪
翁厚全　男子迴轉及男子大迴轉
金詠晞　女子迴轉

冬季奧運在周五舉行開幕禮，港隊代表團日前出發，郭子峰與金詠晞將擔任港隊的持旗手，兩人同感意義重大。郭子峰是首位登場的港將，下周二（10日）出戰短道速滑男子1000米的小組賽，他在2月15日再亮相，轉戰男子1500米。另一名速滑港將林靜欣將在21日壓軸登場。

高山滑雪方面，出戰男子大迴轉及迴轉的翁厚全，將分別在14日及16日登場，而金詠晞則2月18日角逐女子迴轉。

郭子峰與金詠晞擔任持旗手。（港協暨奧委會圖片）

第二次出戰冬季奧運的翁厚全（Adrian），是港隊史上最年輕兩屆冬奧代表，Adrian今日香港時間下午5時登場，出戰高山滑雪男子大迴轉第一輪，然後在晚上8時半出戰第二輪。

翁厚全。（Getty Images）

郭子峰是今屆冬季奧運首位登場的港將，他出戰短道速滑男子1000米小組賽，這名21歲港將被編排在第2小組，最後小組排第四未能晉級。

郭子峰是今屆冬奧首位登場的港將，今晚出戰男子1000米短道速滑。（港協暨奧委會圖片）

2026冬季奧運港隊賽程（香港時間）

2月10日
短道速滑
晚上6:10　男子1000米小組賽　郭子峰

2月13日
短道速滑
凌晨3:28　男子1000米半準決賽　郭子峰（如晉級）
凌晨4:07　男子1000米準決賽　郭子峰（如晉級）
凌晨4:48　男子1000米決賽　郭子峰（如晉級）

2月14日
高山滑雪
下午5:00　男子大迴轉第一輪　翁厚全
晚上8:30　男子大迴轉第二輪　翁厚全

2月15日
短道速滑
凌晨3:15　男子1500米半準決賽　郭子峰
凌晨4:49　男子1500米準決賽　郭子峰（如晉級）
凌晨5:42　男子1500米決賽　郭子峰（如晉級）

2月16日
高山滑雪
下午5:00　男子迴轉第一輪　翁厚全
晚上8:30　男子迴轉第二輪　翁厚全

2月18日
高山滑雪
下午5:00　女子迴轉第一輪　金詠晞
晚上8:30　女子迴轉第二輪　金詠晞

2月21日
短道速滑
凌晨3:15　女子1500米半準決賽　林靜欣
凌晨4:02　女子1500米準決賽　林靜欣（如晉級）
凌晨5:07　女子1500米決賽　林靜欣（如晉級）

冬季奧運2026港隊運動員介紹

21歲的翁厚全（Adrian）將參加高山滑雪男子大迴轉及迴轉，Adrian在8歲開始滑雪訓練，上屆北京冬奧以17歲之齡獲得資格，是香港史上首位在冬奧角逐高山滑雪的男子運動員，惜上屆奧運皆未能完成賽事，今屆第二次征戰奧運。

北京冬奧｜港將翁厚全迴轉賽失手難掩失望　「我好想好想滑落嚟」
翁厚全。（資料圖片／Getty Images）

21歲的金詠晞（Eloise）是首次參加冬季奧運，同樣是北京冬奧代表金和曉的堂妹。Eloise上年在世界錦標賽女子迴轉中取得第35名，創下港隊歷來最佳的成績，她上年亦曾代表港隊出戰亞冬運。

金詠晞。（港協暨奧委會圖片）

林靜欣將代表香港出戰短道速滑女子1500米比賽，這名19歲的女將首度在奧運舞台亮相。林靜欣在父親帶領下，8歲初次接觸速滑，隨即與現時香港隊教練孫丹丹訓練。直至14歲，她決定定期前往內地訓練，至今每天練習6至7小時。縱然林靜欣年紀輕輕，她已累積不少大賽經驗，曾3度參加世界錦標賽，更在上年的哈爾濱亞冬運擔任持旗手。

冬季奧運2026︱香港短道速滑小將林靜欣　用「魔法」滑入米蘭
林靜欣為香港短道速滑代表。（港協暨奧委會提供）

郭子峰雖然是首戰冬季奧運，但這名21歲的港將對冬奧並不陌生，他上屆以後備身份參加北京冬奧，今屆終於擔正，角逐短道速滑男子1000米及1500米。郭子峰的胞兄郭子浩同樣是速滑運動員，兩人在上年的哈爾濱亞冬運以「兄弟班」出戰，惟胞兄在亞冬運後退役。

郭子峰。（港協暨奧委會圖片）
