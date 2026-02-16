冬季奧運2026｜翁厚全高山滑雪迴轉再登場　睇清港隊名單＋賽程

米蘭科爾蒂納冬季奧運會將在周五（6日）正式揭幕，香港隊今屆派出歷來最多的4名運動員參加短道速滑及高山滑雪兩個項目，郭子峰與金詠晞將擔任開幕禮的持旗手。高山滑雪港將的翁厚全在今日（16日）再亮相，出戰男子迴轉。



2026年是第25屆冬奧，賽事由意大利兩個城市米蘭及科爾蒂納（Cortina d'Ampezzo）共同主辦，賽區橫跨意大利北部省份倫巴弟（Lombardy）及東北幾個省份地區。香港隊今屆派出4名運動員參加高山滑雪及短道速滑，除了翁厚全，郭子峰﹑林靜欣﹑金詠晞同樣是奧運新丁。

2026冬季奧運港隊代表團



短道速滑

郭子峰 男子1000米及1500米

林靜欣 女子1500米



高山滑雪

翁厚全 男子迴轉及男子大迴轉

金詠晞 女子迴轉



冬季奧運在周五舉行開幕禮，港隊代表團日前出發，郭子峰與金詠晞將擔任港隊的持旗手，兩人同感意義重大。郭子峰是首位登場的港將，下周二（10日）出戰短道速滑男子1000米的小組賽，他在2月15日再亮相，轉戰男子1500米。另一名速滑港將林靜欣將在21日壓軸登場。

高山滑雪方面，出戰男子大迴轉及迴轉的翁厚全，將分別在14日及16日登場，而金詠晞則2月18日角逐女子迴轉。

郭子峰與金詠晞擔任持旗手。（港協暨奧委會圖片）

郭子峰是今屆冬季奧運首位登場的港將，他出戰短道速滑男子1000米小組賽，這名21歲港將被編排在第2小組，最後小組排第四未能晉級。郭子峰香港時間周六（14日）深夜再亮相，男子1500米半準決賽的第三組爭出線，與中國的劉少昂及韓國名將黃大憲同組，郭子峰以2分25.707秒﹑以第6名完成，未能晉級準決賽。

郭子峰是今屆冬奧首位登場的港將，今晚出戰男子1000米短道速滑。（港協暨奧委會圖片）

出戰高山滑雪男子大迴轉的翁厚全（Adrian），第二次出戰冬季奧運，第一輪登場以1分31.22秒完成，排第72位；第二輪出戰快超過6秒，以1分24.99秒完成，今次嘗試列第69位，並以總成績2分56.21秒，列第68名。Adrian在年廿九再度參加男子迴轉，今午5時登場，他的堂哥﹑樂隊Dear Jane成員翁厚樑（Howie）在社交網站發文，並以Dear Jane作品《Rising Star》的歌詞為Adrian集氣。

翁厚全。（Getty Images）

翁厚全第二次參加冬奧，在男子大迴轉順利完賽。（港協暨奧委會圖片）

2026冬季奧運港隊賽程（香港時間）



2月10日

短道速滑

晚上6:10 男子1000米小組賽 郭子峰



2月14日

高山滑雪

下午5:00 男子大迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子大迴轉第二輪 翁厚全



2月15日

短道速滑

凌晨3:15 男子1500米半準決賽 郭子峰



2月16日

高山滑雪

下午5:00 男子迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子迴轉第二輪 翁厚全



2月18日

高山滑雪

下午5:00 女子迴轉第一輪 金詠晞

晚上8:30 女子迴轉第二輪 金詠晞



2月21日

短道速滑

凌晨3:15 女子1500米半準決賽 林靜欣

凌晨4:02 女子1500米準決賽 林靜欣（如晉級）

凌晨5:07 女子1500米決賽 林靜欣（如晉級）



冬季奧運2026港隊運動員介紹

21歲的翁厚全（Adrian）將參加高山滑雪男子大迴轉及迴轉，Adrian在8歲開始滑雪訓練，上屆北京冬奧以17歲之齡獲得資格，是香港史上首位在冬奧角逐高山滑雪的男子運動員，惜上屆奧運皆未能完成賽事，今屆第二次征戰奧運。

翁厚全。（資料圖片／Getty Images）

21歲的金詠晞（Eloise）是首次參加冬季奧運，同樣是北京冬奧代表金和曉的堂妹。Eloise上年在世界錦標賽女子迴轉中取得第35名，創下港隊歷來最佳的成績，她上年亦曾代表港隊出戰亞冬運。

金詠晞。（港協暨奧委會圖片）

林靜欣將代表香港出戰短道速滑女子1500米比賽，這名19歲的女將首度在奧運舞台亮相。林靜欣在父親帶領下，8歲初次接觸速滑，隨即與現時香港隊教練孫丹丹訓練。直至14歲，她決定定期前往內地訓練，至今每天練習6至7小時。縱然林靜欣年紀輕輕，她已累積不少大賽經驗，曾3度參加世界錦標賽，更在上年的哈爾濱亞冬運擔任持旗手。

林靜欣為香港短道速滑代表。（港協暨奧委會提供）

郭子峰雖然是首戰冬季奧運，但這名21歲的港將對冬奧並不陌生，他上屆以後備身份參加北京冬奧，今屆終於擔正，角逐短道速滑男子1000米及1500米。郭子峰的胞兄郭子浩同樣是速滑運動員，兩人在上年的哈爾濱亞冬運以「兄弟班」出戰，惟胞兄在亞冬運後退役。