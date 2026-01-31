香港傑出運動員選舉今開始公眾投票　手球隊冀以熱血再凝聚港人

一年一度的體壇盛事「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」，將於今年3月31日舉行，今日（31日）起開放公眾投票，投選大家心目中的傑出男、女運動員、運動隊伍及運動組合。



本年度傑運選舉的公眾投票今日開始，並在將軍澳舉行記者會。（港協暨奧委會圖片）

有「香港體壇奧斯卡」之稱的香港傑出運動員選舉（簡稱傑運），由評審團、傳媒及公眾投票選出四大獎項，表揚一眾有亮眼表現的香港運動員。今年傑運公布提名名單，一如以往星光熠熠，公眾投票由今日開始，直至3月1日前可投下神聖一票。

今年「星中之星」篤定換人，江旻憓已更換跑道，張家朗未能入選，由應屆世界冠軍兼「世一」的蔡俊彥首度獲提名，無緣連續五屆獲選星中之星。同樣稱霸世錦賽及世界第一的空手道女將劉慕裳，偕黃澤林、李思穎、黃鎮廷、杜凱琹等港將同樣榜上有名。羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪、乒乓球男雙世界第一黃鎮廷／陳顥樺、香港男子花劍隊等獲提名角逐最佳運動組合；全運會打出驚喜的香港男子手球隊及香港男子足球隊等，則力爭最佳運動隊伍。

傑運選舉今日在將軍澳東港城舉行記者會，逾200名運動員出席，剛在科威特戰畢亞洲錦標賽的香港男子手球隊亦有到場。手球港隊在上年主場出戰的全運會，以熱血及拼搏的表現，在港人心中留下深刻印象。手球隊過去多次獲提名，香港隊主教練許文邦笑言今年「比較有信心」，若然獲獎對手球隊是一大肯定。

「如果最後獲獎，對我們整個手球隊是一大鼓舞，畢竟（傑運獎項）認受性很高，是屬於香港人的獎項，同時印證我們的努力，對我們一眾業餘運動員是肯定。當然，就算我們最後贏不了，若在公眾投票取得第一名，我們心中也當贏了。」

香港手球隊早前在亞錦賽獲得第10名，當中兩破西亞的職業隊，有份出戰的謝永輝指戰績理想，加上全運會的表現，為今年的名古屋亞運注下強心針，「全運會後，球隊正值換班，不少球員退役，今次亞錦賽徵召不少新球員，今次擊敗兩支西亞的職業隊，最後獲得第10位，成績當然滿意，畢竟亞錦賽是亞運會的熱身賽，希望屆時（亞運）以前8名完成。」

（趙子晉攝）

上年獲選「十傑」的黃鎮廷及杜凱琹，兩人再度獲傑出男﹑女運動員的提名，而「黃杜配」今年在最佳運動組合中「拆夥」，黃鎮廷改夥陳顥樺角逐。提名兩項的黃鎮廷，指過往以「黃杜配」角逐未能獲獎，笑言今次再落選都與阿杜無關，阿廷希望透過今次選舉，把一眾如陳顥樺的新星帶進大眾的視線，「今次（夥陳顥樺）有新鮮感，希望今次提攜年青運動員，進入大眾的眼球。」

夥拍師兄黃鎮廷，高踞男子雙打世界排名第一的陳顥樺，亦是首次獲得傑運的提名，無論得獎與否，也是對自己的肯定，陳顥樺更笑言過去每次也會努力為師兄投票。

（趙子晉攝）

上年「復合」後再獲傑運最佳組合的香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，「鄧謝配」今年再獲提名，力爭第6次獲獎，兩人在台上笑言希望大家支持這對「30+」的組合，他們再向傳媒表示：「投一次少一次。」鄧謝配指今年重點放在名古屋亞運，而香港公開賽將在亞運後11月舉行，謝影雪笑言若比賽移師啟德的話就會參賽。