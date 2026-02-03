桌球大獎賽｜吳宜澤獲奧蘇盛讚未來世一　首圈連贏4局逆轉過關

世界桌球大獎賽在啟德體藝館揭幕，上年第一日的「趕客風波」未有再發生，賽事在晚上11時20分左右完成。4名中國球手分途出擊，只欠名將丁俊暉，其餘3人悉數晉級，包括日前獲奧蘇利雲盛讚的吳宜澤。



文體旅局局長羅淑佩與一眾主禮嘉賓，在奧蘇利雲與斯佳輝的陪同下舉行開球禮。（趙子晉攝）

世界桌球大獎賽展開一連6日賽事，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、世界桌球巡迴賽（World Snooner Tour，簡稱WST）總裁Simon Brownell、主辦F-Sports Promotions Limited總裁封歡歡、中國香港桌球總會主席羅永聰等嘉賓，在奧蘇利雲及斯佳輝陪同下進行開球禮。儀式結束後，4名中國球手一同亮相，當中包括日前獲奧蘇利雲盛讚的吳宜澤。

奧蘇利雲與吳宜澤不時交流，「火箭」更盛讚對方潛力無限。（大會提供）

「我相信他（吳宜澤）將成為世界第一，給他3年時間，很快、很快成為世界冠軍，他是超強的球手。在我而言，吳宜澤就像當代的戴維斯（Steve Davis），他力量更強、更進取、得分能力同樣高。」奧蘇利雲日前在山頂出席歡迎儀式時，「火箭」對22歲的吳宜澤讚不絕口，「我與他（吳宜澤）早前在香港一同練過兩三次波，這個小子十分特別，有機會與欣賞的球手練習永遠是美事。他只得22歲，我期待他釋放所有潛能的畫面。」

吳宜澤。（大會提供）

吳宜澤首圈面對安東尼麥基爾（Anthony McGill），首局即轟出一棒87度先開紀錄，吳宜澤其後受制於麥基爾的防守，進攻機會不多下，連失3局，幸好4局有休息，吳宜澤把握時間練習如何破解對手。這名22歲的中國球手小休過後適應對方的節奏，同時從中把握機會，接連兩局「起Break」，分別以一棒65度及77度，追成3：3平手。

吳宜澤手風愈打愈順，第7局打出一棒112度反超前，第8局再獻一記81度，連贏4局，以5：3反勝麥基爾，次圈將與另一中國球手常冰玉爭晉級。吳宜澤在中場及時調整，扭轉局勢，足證奧蘇的眼光。

吳宜澤及時調整，反勝麥基爾過關。（大會提供）

「獲得他（奧蘇利雲）這種傳奇球手的認可，當然是十分高興。」吳宜澤賽後感激對方的讚賞，這名來自甘肅的球手，希望把讚賞化成實質的成績，「他（奧蘇利雲）的鼓勵給我很大的信心，希望未來可以兌現自己的天賦，創出更多好成績。」吳宜澤不時與奧蘇一同練波，他同樣感到獲益良多，「我經常與奧蘇交流，我們經常探討如何做得更好，同時從他的豐富經驗中學習。」

獲奧蘇利雲盛讚，吳宜澤當然感到高興。（大會提供）

世界桌球大獎賽在開賽前臨時更改賽程，因為上周的德國公開賽緣故，原定今日亮相的卓林普、尼爾羅拔臣等球手改在周三出戰，提早出賽的加蘭威爾遜（Kyren Wilson）在出局後炮轟主辦方。吳宜澤卻沒有這煩惱，事關他在德國公開賽提早退賽，為了有更多時間準備今次賽事。

吳宜澤。（趙子晉攝）

另一中國球手張安達在首圈擊敗馬克威廉斯（Mark Williams），來自廣東的他，香港對他絕不陌生，張安達以廣東話接受採訪，笑言有點幸運，因為對手發揮失準而贏波。張安達同時指賽程編排有點緊密，適應時差方面亦有影響，他透露戰畢今次賽事後，隨即要趕往英國出戰另一賽事。

世界桌球大獎賽第一日賽事，未有出現去年「趕客風波」，賽事大約晚上7時半開波，進行9局5勝賽事，所有賽事在約晚上11時20分結束，體藝館大螢幕展示溫馨提示，提醒觀眾離場需時。

張安達。（趙子晉攝）