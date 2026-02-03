世界桌球大獎賽｜沙比大勝與兩中國球手齊晉級　冰咸首圈出局

雲集三大巨星奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、卓林普（Judd Trump）及現任世界冠軍羅拔臣（Neil Robertson）的「世界桌球大獎賽2026」今日在啟德體育園體藝館上演，首日下午賽事戲碼未算最強，但已有前世界排名第一的沙比（Mark Selby）及前世界冠軍冰咸（Stuart Bingham）出場。

沙比輕鬆以5：0大勝愛爾蘭年輕球手希爾（Aaron Hill），冰咸遇上英國同胞斯利沙（Elliot Slessor）卻以2：5敗陣，首圈止步。



世界桌球大獎賽首日下午戰果：

沙比（Mark Selby）5：0 勝 希爾（Aaron Hill）

冰咸（Stuart Bingham）2：5 負 斯利沙（Elliot Slessor）

周躍龍 5：2 勝 麥佳亞（Stephen Maguire）

肖國棟 5：2 勝 威爾遜（Kyren Wilson）



世界桌球大獎賽｜肖國棟擊敗世界排名第二的威爾遜，晉級16強。（Getty Images）

周躍龍挫麥佳亞 肖國棟勝威爾遜 兩中國球手齊晉級

世界桌球大獎賽（WST World Grand Prix）2月3至8日在啟德體藝館上演，由世界排名前32位的球手爭奪殊榮。今年賽事有10位中國球手來港參賽，當中包括首次來港參戰的周躍龍，27歲的他首圈面對昔日曾高佔世界排名第二的麥佳亞，頭兩局均能成功起break，第3局再贏89：7，領先3局下，即使麥佳亞追回兩局，周躍龍之後連贏兩局以5：2終結比賽，第7局更打出一棒116度。周躍龍晉級後，16強即遇上現任世界冠軍羅拔臣對鍾斯（Jak Jones）之間的勝方。

另一中國球手肖國棟首仗同樣有理想發揮，他的對手威爾遜為現役世界排名第二好手，他與威爾遜一人贏一局之後，肖國棟成功起break連贏3局，4：1遙遙領先，威爾遜追回一局後，肖國棟以一局88：11獲勝，以局數5：2過關。肖國棟下輪有機會遇上「火箭」奧蘇利雲。

首度來港參賽的中國球手周躍龍，期待在香港有好表現。（趙子晉攝）

世界桌球大獎賽｜沙比輕鬆以5：0大勝希爾晉級。（Getty Images）

「前一哥」沙比狂勝對手 冰咸首圈出局

「前一哥」沙比面對23歲的愛爾蘭球手希爾，甫開賽已手感火熱，連續5局均能一棒打出50度以上，輕鬆以5：0大勝，希爾有兩局未能得分，餘下3局加起來才得到36分。不過沙比在16強鐵定是場硬仗，對手是明晚希堅斯對趙心童之間的勝方。

前世界冠軍冰咸遭遇滑鐵盧，他在領先2：0的優勢下，被英國同胞斯利沙連贏5局反勝，無緣晉身16強。