WTT香港總決賽︱王楚欽因傷退賽　對手莫利加特：為他感到傷心

WTT香港總決賽周日賽事，緊接張本智和對林詩棟上演的另一場男單準決賽，原定由世界排名第一兼連續三屆贏得WTT總決賽男單冠軍的王楚欽，對瑞典球手莫利加特，可是出場之際，大會宣布王楚欽因傷退賽，無緣爭取四連霸。

王楚欽的對手莫利加特也一臉無奈，感到失望的同時，亦「為他（王楚欽）感到傷心」，「真是非常不幸」。



WTT香港總決賽︱王楚欽男單準決賽因傷退賽。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽︱王楚欽男單因傷退賽 16強險勝後曾稱：已到極限

作為乒乓球年結盛事，WTT總決賽雲集全球頂尖乒乓球手，可是去到季尾，球員均累積一定傷患與疲勞，當中以世界排名第一的男單選手王楚欽、女單選手孫穎莎「出勤率」最高，因為二人幾乎每項大大小小賽事均會戰至最後階段，加上今年還有各項國家隊賽事以及全運會，「莎頭組合」今周來港作賽明顯已疲態畢露。

王楚欽在今屆總決賽男單16強初次出場，絕境下逆轉18歲日本小將松島輝空後，便曾說過：「感覺自己確實已經到了極限」，他在8強順利淘汰法國「眼鏡兄」菲歷斯勒邦，原定今日下午出戰男單準決賽對莫利加特。

WTT香港總決賽︱王楚欽、孫穎莎昨晚在莎莎帶傷上陣下，混雙不敵韓國組合得亞軍。（趙子晉攝）

WTT香港總決賽︱孫穎莎昨因傷女單退賽 「莎頭組合」混雙失冠

他與拍檔孫穎莎均要雙線作戰，昨日莎莎「一日走三場」，下午混雙4強擊敗日本組合順利晉級後，晚上要接連在女單四強和混雙決賽上陣，結果不幸在對蒯曼一仗期間左足受傷，包紮及簡單治療後勉力作賽，捱至落後2：3時終宣布退賽。莎莎之後夥拍王楚欽出戰混雙決賽，帶傷上陣下以0：3不敵韓國組合申裕斌／林鐘勳，獲得亞軍。

經過一晚休息，今早輪到王楚欽出狀況，當大會宣布王楚欽退賽後，WTT行政總裁丹頓（Steve Dainton）向傳媒表示，王楚欽今早感覺身體不妥，練習後狀況仍不理想，確認因背部傷患退賽。

WTT香港總決賽︱莫利加特為王楚欽因傷退賽感到失望。（資料圖片）

WTT香港總決賽︱莫利加特：為他感到傷心 實在很不幸

事實上，當張本智和擊敗林詩棟，現場觀眾靜待下一場男單準決賽開始，而大會公布王楚欽退賽一刻，兩位球手均在現場。王楚欽一臉無奈，莫利加特更是顯得非常失落，這位瑞典球手為王楚欽退賽感到失望的同時，亦「為他（王楚欽）感到傷心」，他讚揚王楚欽「是個偉大球員，肯定想上場嘗試贏得冠軍，看到另一個運動員受傷、承受重大痛楚，對任何運動員來說總是最差勁的事，實在很不幸。」

對於有指今次賽事安排過於頻密，莫利加特認為是視乎球手個人部署，「我們都是盡量參加最多的賽事，不過我想任何運動的選手都是一樣，在取捨上要聰明一點，有時要讓自己休息，有時亦會受傷，畢竟乒乓球是一項很艱辛的運動，不幸地這種情況就是會發生。」

王楚欽退賽後，莫利加特按例以4：0勝出，不戰而勝直入今晚8時30分的決賽，與擊敗林詩棟的張本智和爭冠。