世界桌球大獎賽｜傅家俊亨特利帶領小球手再戰　桌球皇帝搞笑拍枱

世界桌球大獎賽（World Grand Prix）周日（8日）啟德體藝館上演決賽，趙心童與張安達兩位中國球爭冠前，再次上演一場表演賽。傅家俊（Marco）繼周六與「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）對戰，今早二人各自帶領三位年輕球手輪流上陣。

Marco與亨特利不時為幾位小將提供即場指導，比起賽果與戰情，這場表演賽充滿笑聲與溫馨。

攝影：夏家朗



13歲的林展穎難得能近距離在亨特利和傅家俊兩大球手身上學習。（夏家朗攝）

傅家俊亨特利帶小將組隊出場 「桌球皇帝」搞笑拍枱

香港球手傅家俊連續兩屆賽事獲邀參與表演賽，昨日與亨特利單打獨鬥，打出一棒轟出滿分147清枱勝出。今日他和亨特利各自帶領三位香港桌球學院的學員組隊出戰，六個小球手全是中學生，年紀最小的林展穎只得13歲，雖說是比賽，但更似是場教學實驗。Marco率先開球後，一眾小將及亨特利輪流落場，每逢小學員上陣，Marco與亨特利都在旁細心指導。

賽事採限時制，全場45分鐘，波枱上首次只剩下黑和粉紅球時，當有學員打失粉紅波，亨特利搞笑地作狀大力拍打「唔聽話」的枱邊。清枱後「亨特利隊」領先53：35，比賽重新繼續，「Marco隊」急起直追，最終仍是由「亨特利隊」以66：53勝出。

小將有機會與世界級球手交手「好似發緊夢咁」

沒有人在乎今仗勝負，賽後眾人喜氣洋洋，六位小學手當中的唯一女將、16歲的劉凱琳賽後稱，「好緊張，好興奮。以前從電視睇Marco打波，今次竟然有機會同佢一齊打，佢都畀好多意見我。」另有小球員稱，能夠跟兩位世界級球手一起對戰獲益良多，「好似老師咁教我打、點走位，就算我打不出來，都是很特別的經歷，好似發緊夢咁。」

這場別開生面的團體表演賽前，一班小球員先來一場比賽，全場年紀最小的林展穎獲得亞軍，他打桌球只有一年；贏得冠軍是15歲的周楊雨澤，他學習桌球只得半年，已甚具大將之風。二人均對今天能夠從兩位大師身上學習，感到很開心。

亨特利認為一眾小將應享受比賽和練習。（夏家朗攝）

亨特利：小朋友最緊要享受桌球 不用接受過多指導

亨特利與傅家俊不約而同表示，今日與小將一起打球，勾起昔日回憶，亨特利稱，「當我很年輕時每次有機會跟著名球手對戰，都會非常緊張，但你必須盡量嘗試享受。」Marco亦有類似經歷，認為今日一班小球員開頭時都有點緊張，同時讚眾人均有潛質，寄語他們：「要多打比賽，向世界級球手學習。」

亨特利的意見是，「當你仍很年輕，最重要的是享受打桌球、享受練習。這個年紀需要一些指導（some coaching），但不要太多。」