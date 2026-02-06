世界桌球大獎賽｜WST行政總裁冀賽事長駐香港 或延至農曆新年檔期

世界桌球大獎賽（World Grand Prix）去年首度移師海外，在香港上演，雖在首日出現「未完場便趕走觀眾」的蝦碌事件，但餘下賽事大致暢順。今年連續第二年在啟德體藝館主辦，主辦賽事的世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱：WST）行政總裁布朗尼爾（Simon Brownell）受訪時對賽事各方面都十分滿意，期望大獎賽能在本港「落地生根」。



世界桌球巡迴賽（WST）行政總裁布朗尼爾（Simon Brownell）。（吳慕兒攝）

WST CEO：早已看中香港 冀賽事一直在體藝館上演

世界桌球大獎賽2015年首辦，翌年起成為排名賽，頭兩年在威爾斯舉行，2017至2014年在英國各地場館上演。2025年賽事首度移師海外，落戶香港啟德體育園內的體藝館。談起這個選擇，布朗尼爾稱，「5年前當我升任CEO，便希望將這個運動帶到熱愛桌球的國度，而香港正是在名單上的頂端。」

因此WST先在2022年來港主辦香港大師賽，這項在香港體育館（紅館）上演的表演賽十分成功，為之後的大獎賽鋪路，布朗尼爾不諱言，「表演賽邀請超級巨星出場是一回事，排名賽又是另一回事」，大獎賽連續兩年在港舉行，效果讓他感到十分滿意，「（體藝館）場地很適合放四張枱，場館讓安排變得容易。球員開心，入場與收視數字都很好，門票銷售情況亦理想。」

布朗尼爾周一隨一班球手一起上太平山頂遊覽。（WST）

承認密集賽程有改善空間 大獎賽有機會延至農曆新年檔期

他指根據合約，海外舉行的大獎賽首3年都會在香港啟德體藝館舉行，如無意外，賽事明年會繼續在港上演。即使未來安排尚待與推廣商和各合作夥伴商討，布朗尼爾希望賽事未來可落戶香港，因為「任何賽事都需要時間來積累觀眾」，又以上星期剛完結的柏林大師賽為例，該賽事已在當地連續舉行10年。

近年WST桌球巡迴賽愈辦愈成功，布朗尼爾分享一大關鍵是從不排除引入新構思，「每年都會跟球手、合作夥伴和持份者檢討，找出可改善的地方」。不過最大挑戰就是密集賽程，「今個賽季我們有25項巡迴賽事，大部分賽事均為期一星期以上，實在很難在每項賽事之間留有空間。」他以卓林普為例，這位世界排名第一球手曾連續出戰20多場比賽，就算依然獲得佳績，布朗尼爾承認賽程上有改善空間。

布朗尼爾重申，賽程方面會聽取球員、轉播商和合作夥伴意見後，再作檢討，「例如大獎賽可否延後至肯定能接觸更大觀眾群的農曆新年檔期呢？」賽事細節亦是如此，去年大獎賽首圈及16強均採取7局4勝制，經檢討後今年由首圈至8強均採取9局5勝制。

理論上爆冷機會更細，可是以今屆賽事結果來看似乎未如人意，因為一班頂級球手剛在柏林戰畢德國大師賽便來港，一眾球手受時差影響表現大打折扣，世界前五位球手更悉數在首圈出局，奧蘇利雲、沙比兩球星亦在16強止步，布朗尼爾承諾會容後再作檢討，「安排日程總是充滿挑戰。」

世界桌球大獎賽2026 - 半準決賽戲碼

2月6日下午1時

吳宜澤 對 張安達

肖國棟 對 斯佳輝



2月6日晚上7時

周躍龍 對 卡達

趙心童 對 韋基連

