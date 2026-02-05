世界桌球大獎賽｜首圈頻爆冷世界前五球手全出局　中國9球手晉級

世界桌球大獎賽（World Snooker Grand Prix）完成首圈賽事，過去兩日出現多場意外賽果，昨晚（4日）「一哥」卓林普（Judd Trump）負斯佳輝、希堅斯（John Higgins）激戰趙心童落敗後，世界排名前五位的球手已全數出局，反觀有半個主場之利的中國球手發揮不俗，10位參賽球手中多達9人晉級16強，只有大家熟悉的丁俊暉遭鶴健士淘汰。



世界桌球大獎賽｜世界排名前五球手卓林普、威爾遜、羅拔臣、威廉斯和希堅斯全數出局。

世界桌球大獎賽｜首圈頻爆冷 世界前五球手全數出局

與奧蘇利雲、羅拔臣同樣獲得香港居民身份的卓林普，周三晚上登場，可是這位世界排名第一球手明顯不在最佳狀態，面對發揮上佳的中國球手斯佳輝，落後兩局下嘗試反撲，追回一局後，在關鍵的第4局爭持下，以65：67僅負，最終以2：5敗陣。

世界排名第二的威爾遜（Kyren Wilson），首日下午不敵中國球手周躍龍率先下馬，世界排名第四的馬克威廉斯（Mark Williams）在同日晚上賽事負中國另一球手張安達止步。次日（周三）下午尼爾羅拔臣（Neil Robertson）更以1：5大敗予鍾斯（Jak Jones），到晚上卓林普、希堅斯雙雙敗陣下，世界排名前五位球手已在今次賽事全數出局。

世界桌球大獎賽2026對賽

2月3日下午1時

肖國棟 5：2 勝 威爾遜

沙比 5：0 勝 希爾

斯利沙 5：2 勝 冰咸

史堤芬麥佳亞 2：5 負 周躍龍



2月3日晚上7時

馬克威廉斯 2：5 負 張安達

吳宜澤 5：3 勝 安東尼麥基爾

利素禾斯基 4：5 負 常冰玉

鶴健士 5：3 勝 丁俊暉



2月4日下午1時

奧蘇利雲 5：3 勝 奧干洛

尼爾羅拔臣 1：5 負 鍾斯

韋基連 5：0 勝 塔猜亞

加利威爾遜 2：5負 斯佳輝



2月4日晚上7時

希堅斯 3：5負 趙心童

梅菲 1：5 負 龐俊旭

卓林普 2：5 負 袁思俊

馬克阿倫 4：5 負 卡達



2月5日下午1時

奧蘇利雲 對 肖國棟

鶴健士 對 張安達

斯佳輝 對 龐俊旭

韋基連 對 斯利沙



2月5日晚上7時

沙比 對 趙心童

吳宜澤 對 常冰玉

卡達 對 袁思俊

周躍龍 對 鍾斯



未能適應時差還是中國球手打出超水準？

從連續兩日首圈賽事可見，一眾外籍前列球手除了沙比（Mark Selby）外，大多數均未在最佳作戰狀態，當中比賽前一日才抵埗的尼爾羅拔臣最為明顯。他在比賽期間沒精打采，一臉倦容，對手落枱他坐着等候時，一副昏昏欲睡的樣子，令人懷疑他尚未適應時差。

就算是反勝奧干洛的奧蘇利雲，亦是一開賽便先落後兩局。反觀一眾中國球手，大都狀態不錯，10位參賽球手之中，9人成功晉級16強，首圈落馬的只有世界排名12的名將丁俊暉。「小丁」以3：5負鶴健士 （Barry Hawkins）。

世界桌球大獎賽2026賽程

2月3日至4日 32強

2月5日 16強

2月6日 8強

2月7日早上10時半 表演賽

2月7日下午1時起 4強

2月8日早上10時半 表演賽

2月8日下午1時起 決賽

