世界桌球大獎賽｜趙心童絕境中反勝沙比　6中國球手入8強創紀錄

當世界排名前五位球手卓林普、威爾遜、尼爾羅拔臣、馬克威廉斯、希堅斯，相繼在世界桌球大獎賽（World Grand Prix）首圈出局，而奧蘇利雲亦在16強敗在肖國棟棒下，世界排名第六的沙比（Mark Selby）成為碩果僅存的前列非中國球手。

沙比在16強遇上世界排名第八的應屆世界冠軍趙心童，前半段繼續展現上佳作戰狀態 ，可是領先4：1大好形勢下，被趙心童連贏4局以5：4反勝，6位中國球手晉身賽事8強，寫下排名賽新紀錄。



世界桌球大獎賽｜沙比一度以局數4：1領先趙心童。（WST）

沙比16強前半段對趙心童續展現強大火力

沙比在今次賽事狀態大勇，當幾乎所有海外名將均苦苦掙扎，唯獨他能夠打出水準，首圈輕鬆以5：0擊敗愛爾蘭年輕球手希爾（Aaron Hill），16強遇上強強大戰中力克希堅斯的趙心童，再次展示強大火力。

沙比首兩局已接連打出一棒90度和109度，火速領先局數2：0，第三局在落後中埋枱，即一棒73度清枱反勝，博得全場觀眾歡呼。落後0：3的趙心童，第四局終把握機會以96：0贏回一局，小休前局數追近至1：3。

世界桌球大獎賽｜趙心童絕境中連贏4局反勝沙比。（WST）

趙心童絕境中連追3局扳平

沙比接下來以86：2再贏一局，趙心童落後1：4，陷入絕境之下發力，先以一棒94度追成2：4，第七局更打出一棒140度，第八局埋枱再以一棒112度清枱，局數追平4：4，博得全場掌聲。

決勝第九局，趙心童領先49：0的大好形勢下打失「黑柴」，沙比埋枱卻未能把握，趙心童把握機會以85：0勝出，以5：4反勝，他晉級8強後，連同肖國棟、張安達、吳宜澤、周躍龍及斯佳輝共6位球手晉級半準決賽，打破2022年曾有5位中國球手晉身排名賽8強的紀錄。

趙心童賽後分享反勝心路歷程。（吳慕兒攝）

6位中國球手入8強創紀錄 趙心童：好正常，以後都會

賽後趙心童對於中國球手的好表現不感意外，「近年中國球手愈來愈多，不少都很年輕、很犀利，他們贏得什麼賽事冠軍都不出奇。」他認為，有這麼多中國球手晉身賽事較後階段的狀況，「好正常，以後都會這樣。」

今場他由落後0：3、1：4，到最後連贏4局反勝，趙心童直言：「一開始發揮得唔係幾好」，落後好多的時候，他的心態只是「贏得一局得一局」，想不到放鬆心態來打竟能連贏4局，他對自己的表現很滿意，「有機會都把握到一Cue打死」，但對之後的賽事或能否奪冠，趙心童笑言：「無諗過」。