世界桌球大獎賽（World Snooker Grand Prix）進入16強階段，周四下午奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）再度出場。他再次落後兩局下追平，卻仍以3：5不敵中國球手肖國棟。

現年36歲的肖國棟可謂大器晚成，直到近年才開始贏得排名賽，世界排名亦升上前十位，賽後他形容擊敗奧蘇「心情複雜」。

攝影：梁鵬威



世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲16強再度登場對肖國棟。（梁鵬威攝）

奧蘇利雲16強再登場 3：5不敵大勇肖國棟

世界排名第10的肖國棟，首圈5：2擊敗「二哥」威爾遜（Kyren Wilson），今場遇上奧蘇利雲延續佳態，第一局便打出賽事至今最言的一棒144度，第二局亦成功起break打出一棒78度，以95：30再下一城，領先2：0。

跟上場對奧干洛一樣，落後兩局的奧蘇利雲開始「甦醒」，一棒74度、以91：9先追回一局，第四局再以78：26拿下，2：2追平局數。小休過後，肖國棟以60：42再勝一局，奧蘇利雲隨即打出一棒78度追平3：3。第七局肖國棟再起break，一棒58度，以68：1勝出，重獲領先優勢。

世界桌球大獎賽｜肖國棟稱擊敗奧蘇利雲心情複雜：我也不想他出局。（梁鵬威攝）

肖國棟：我也不想奧蘇出局 「競技體育就是很殘酷」

第八局當肖國棟領先21：7時，成為比賽轉捩點，奧蘇利雲搏失紅波「輸餐士」，即場發了一下脾氣，之後更繼昨日後，再次一口咬爛了球棒的tip。肖國棟把握機會，一棒66度，以87：7勝出此局，以5：3終結比賽。

賽後肖國棟說近期經過多場賽事，其實「今天挺累」，受到時差影響，只能盡量爭取機會休息。對於連續擊敗威爾遜和奧蘇利雲，他認為關鍵是「心態放平」，形容這些比賽「贏輸很正常，奧蘇後面打得不好，而我把握住機會。」

肖國棟繼2024年後，連續兩次對賽均擊敗奧蘇利雲，他分享：「感受很複雜，我也不想奧蘇被淘汰」，表示他與奧蘇利雲關係很好，對方亦是桌球傳奇，感慨：「贏他當然開心，競技體育就是很殘酷。」

世界桌球大獎賽｜肖國棟挫奧蘇利雲晉級8強。（梁鵬威攝）

36歲肖國棟大器晚成 2024年首奪排名賽冠軍

對於今次賽事中國球手發揮理想，10位參賽球手當中有9人能夠晉級16強，他本人更率先晉級8強（之後張安達亦淘汰鶴健士），他認為，「中國球手有好成績，無論對其他中國球手、桌球從業員以至球迷都是鼓舞」，對於近年中國多位年輕球手相繼冒起，屢創佳績，「很多謝傅家俊、丁俊暉等前輩，為我們開啟很好的路」，肖國棟指中國球手與世界頂級球手仍有差距，未來需要眾人一起繼續努力。

36歲的肖國棟，較丁俊暉只差兩歲，「小丁」生涯光輝耀眼，近年漸漸滑落，反而肖國棟直到2024年在武漢公開賽才首度贏得排名賽冠軍，並在翌年衛冕，世界排名亦升上前十位，對於較遲起步的個人生涯發展，他感言，「早年贏不到冠軍是遺憾」，同時亦為他打下紮實基礎，「一步步走過來，慢慢一步步走」。

肖國棟球場內外看來總是慢條絲理，不慍不火，或許正是歲月漸長累積下來的成熟心態，讓他人到中年職業生涯發光發亮，當「75三傑」打至50歲仍能身處世界前列，葡萄剛好成熟的肖國棟，正是豐收的時候。