冬奧︱21歲港將翁厚全4年後再戰高山滑雪大迴轉　首度成為完成者

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會香港隊派出歷來最多的4名運動員參賽，第二次踏上冬奧舞台的港將翁厚全，再次挑戰高山滑雪男子大迴轉（giant slalom）賽事，終於順利成為賽事的完成者之一。



港將翁厚全出戰高山滑雪男子大迴轉（giant slalom）賽事。(相片由港協暨奧委會提供)

4年前北京冬奧 17歲翁厚全初登場留下兩個DNF

21歲的翁厚全，已是第二次參加冬季奧運，上屆年僅17的Adrian，在北京冬奧大迴轉（giant slalom）及迴轉（slalom）兩項賽事初登奧運舞台，可惜均未能完賽。

4年過去，吸收上屆經驗後的翁厚全，再次參加這兩個高山滑雪項目，他先在大迴轉賽事登場。男子組賽事，今屆由來自62個國家或地區共81位選手參賽，每位選手要落場兩次，由兩次加起來總時間最快的選手勝出。

翁厚全與教練Vucic Vucetic合照。(相片由港協暨奧委會提供)

翁厚首度成為冬奧完成者。(相片由港協暨奧委會提供)

81選手出戰 12人DNF 翁厚首度成為冬奧完成者

翁厚全在第一次登場以1分31.22秒完成，排第72位，當中有8位選手首次嘗試在未能完成賽事（DNF/Did Not Finish）下出局；第二次出場，Adrian的時間較上一輪快超過6秒，以1分24.99秒完成，今次嘗試列第69位，並以總成績2分56.21秒，列第68名。

第二輪再有4位選手未能完成，參賽81人當中，共69人完賽，來自香港的翁厚全難得成為其中一員，他之後會在迴轉賽再次登場。男子大迴轉賽事金牌得主是在挪威出生的巴西代表Lucas Pinheiro Braathen，這位挪威巴西混血兒，上屆冬奧代表挪威出賽，同樣在男子大迴轉和迴轉賽錄得DNF，2024年他轉籍代表媽媽的祖國巴西，今屆賽事以2分25秒正贏得大迴轉賽金牌，為巴西贏得歷來首面冬奧獎牌。

2026冬季奧運港隊代表團



短道速滑

郭子峰 男子1000米及1500米

林靜欣 女子1500米



高山滑雪

翁厚全 男子迴轉及男子大迴轉

金詠晞 女子迴轉



翁厚全。（Getty Images）

2026冬季奧運港隊賽程（香港時間）



2月10日

短道速滑

晚上6:10 男子1000米小組賽 郭子峰



2月14日

高山滑雪

下午5:00 男子大迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子大迴轉第二輪 翁厚全



2月15日

短道速滑

凌晨3:15 男子1500米半準決賽 郭子峰



2月16日

高山滑雪

下午5:00 男子迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子迴轉第二輪 翁厚全



2月18日

高山滑雪

下午5:00 女子迴轉第一輪 金詠晞

晚上8:30 女子迴轉第二輪 金詠晞



2月21日

短道速滑

凌晨3:15 女子1500米半準決賽 林靜欣



冬季奧運2026港隊運動員介紹

21歲的翁厚全（Adrian）參加高山滑雪男子大迴轉及迴轉，Adrian在8歲開始滑雪訓練，上屆北京冬奧以17歲之齡獲得資格，是香港史上首位在冬奧角逐高山滑雪的男子運動員，惜上屆奧運皆未能完成賽事，今屆第二次征戰奧運。

翁厚全。（資料圖片／Getty Images）

21歲的金詠晞（Eloise）是首次參加冬季奧運，她是北京冬奧代表金和曉的堂妹。Eloise上年在世界錦標賽女子迴轉中取得第35名，創下港隊歷來最佳的成績，她上年亦曾代表港隊出戰亞冬運。

金詠晞。（港協暨奧委會圖片）

林靜欣將代表香港出戰短道速滑女子1500米比賽，這名19歲的女將首度在奧運舞台亮相。林靜欣在父親帶領下，8歲初次接觸速滑，隨即與現時香港隊教練孫丹丹訓練。直至14歲，她決定定期前往內地訓練，至今每天練習6至7小時。縱然林靜欣年紀輕輕，她已累積不少大賽經驗，曾3度參加世界錦標賽，更在上年的哈爾濱亞冬運擔任持旗手。

林靜欣為香港短道速滑代表。（港協暨奧委會提供）

郭子峰雖然是首戰冬季奧運，但這名21歲的港將對冬奧並不陌生，他上屆以後備身份參加北京冬奧，今屆終於擔正，角逐短道速滑男子1000米及1500米。郭子峰的胞兄郭子浩同樣是速滑運動員，兩人在上年的哈爾濱亞冬運以「兄弟班」出戰，惟胞兄在亞冬運後退役。