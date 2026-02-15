足球熱話︱C朗拿度終止罷踢　復出即為艾納斯入波

葡萄牙足球巨星C朗拿度，早前傳出不滿掌控沙特聯賽的沙特主權基金PIF在各隊資源分配上不公平，在賽會批准皇馬前隊友賓施馬由伊蒂哈德轉投希拉爾之後，憤而罷踢，一度令他在球會及沙特前途亮起紅燈。

C朗連續3場不在艾納斯大軍名單後，周六在聯賽對艾法特（Al-Fateh）一役復出，正選上陣兼取得入球，領軍2：0勝出。



C朗復出即入波領艾納斯勝出。（路透社）

C朗拿度自從2023年1月加盟艾納斯，3年來都在聯賽「食白果」，在他燦爛的球員生涯非常罕見。他加盟首季贏得沙特聯賽冠軍的是伊蒂哈德，2023/24由希拉爾封王，上季賓施馬領軍下伊蒂哈德再次奪冠。

C朗做隊長在艾納斯拿了兩次聯賽亞軍，一次季軍，而且分數上都是與冠軍球隊相差一截，難得今季在19輪過後與希拉爾只有1分距離，眼看終有機會爭冠，卻看到賓施馬加盟希拉爾，難怪他心有怨氣。葡萄牙《球報》（A Bola）率先報道C朗罷踢的消息，艾納斯對艾利雅德的聯賽，沒有受傷的C朗不在大軍名單，等於變相確認C朗罷踢，他之後在對伊蒂哈德的另一場聯賽，以及在亞冠2對艾卡達一仗同樣不在大軍名單。

C朗復出即當選今仗最佳球員。（路透社）

賽會傳滿足C朗要求 付回欠薪及讓艾納斯財政獨立

不過今個周末艾納斯對艾法特一戰，C朗再次以隊長身份正選領軍，他在18分鐘為艾納斯開紀錄，領軍以2：0作客擊敗對手，全取3分，並獲頒今仗最佳球員。在他缺陣兩仗，艾納斯均順利贏波，目前與榜首的希拉爾維持1分差距。

ESPN引述消息人士指出，C朗在沙特聯賽賽會滿足他的要求——包括艾納斯付回欠薪，以及球隊管理層回復自主權力後，終決定停止罷踢。早前當C朗發起罷踢時，沙特聯賽曾發出聲明，強調各球會之間財政獨立，「C朗拿度自加盟以來全情投入艾納斯懷抱，對球會的成長與野心扮演重要角色。一如所有精英選手，他渴望勝利，不過沒有任何人，無論他有多重要，能夠作出超越自身球會的決定。」