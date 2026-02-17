冬季奧運2026｜谷愛凌大跳台摘銀　生涯奧運第5牌：聽起來好勁

谷愛凌（Eileen Gu）在馬年大年初一凌晨衝擊今屆第一金，出戰高山滑雪女子大跳台，最佳兩跳獲得179分，以1.75分之差不敵加拿大選手奧咸（Megan Oldham），屈居亞軍，摘下今屆第二銀，生涯累積第5面奧運獎牌，「好自豪，聽起來好勁，本身我以為自己不會出賽」。

中國滑雪名將谷愛凌繼女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽摘銀後，轉戰大跳台，即使她在初賽有失誤，依然以次名晉級。谷愛凌在周一（16日）深夜決賽登場，她第一跳做出右轉1440，獲得90分，其後第二跳失手，僅得61.25分。谷愛凌最後一跳做出左轉1260，穩穩落地，獲得89分，以最佳兩跳合計得179分，以1.75分之差不敵加拿大的奧咸，摘下今屆第2面銀牌，亦是她第5面奧運獎牌。

「非常自豪，（5面奧運獎牌）聽起來是好強的成就。（對成績）我沒有半點失望，我十分高興可以在這舞台亮相，我本身不認為自己可以完賽。」戰畢初賽後，谷愛凌表示上屆冬奧後，未為大跳台作訓練，亦是4年來首次出戰大跳台項目，同樣登上頒獎台已是超乎想像。

大跳台決賽開始前，場地天氣變差，風雪交加，比賽延遲75分鐘開賽，對谷愛凌反而有利，「我在最後一次練習時失手，撞到連頭盔都破掉，幸好我沒有腦震盪，加上延遲讓我有時間好好舒緩痛楚，延遲的時間我就在房中冰敷頭部，若沒有延遲的話，結果可能完全不一樣。」

