冬奧人物誌︱巴西選手大迴轉奪金創歷史　曾夢想當足球員討厭滑雪

今屆冬季奧運之前，巴西從未有運動員能踏上冬奧頒獎台。事實上，整個南美洲，甚至遍及全球的熱帶地區，包括非洲、中美及南美洲、以及包括香港在內的亞太地區，均沒有運動員做到。

25歲的Lucas Pinheiro Braathen在高山滑雪男子大迴轉（Giant slalom）賽事贏得金牌，為巴西、為南美國家、為熱帶地區寫下歷史一頁。他曾夢想當足球員，不情不願下轉投滑雪懷抱，他幽默地說：「至少我能成為冠軍。 」



以大細哨為偶像 小時候夢想當足球員

Lucas在奧斯陸出生，爸爸是挪威人，媽媽是巴西人，他3歲那年，父母離異，一度隨母親移居巴西。在這個足球王國成長，一心只想當足球員，「當我到巴西探望家人，學習對象是朗拿甸奴、朗拿度以及那些敢於做自己而改變足球以至運動本身的人。」

贏得這面歷史性金牌，Lucas娓娓道出足球才是他的運動啟蒙，而不是滑雪，「我甚至夠膽在6、7歲的時候，跟我爸爸說，我真的想成為世上最出色的足球員。」

北歐與南美兩種極端文化身份 結合冷靜與熱情

他小時候只愛在聖保羅的沙灘踢足球，憎恨滑雪，甚至告訴父親他雙腿「專為沙灘而不是硬靴而設」。父親之後獲得撫養權，他回到挪威生活，不情不願下開始滑雪，對滑雪的看法亦逐漸改變，對競技滑雪的高速度着迷。

即使如此，Lucas並未因而「變回」歐洲人，一段從挪威、巴西兩邊走的人生，21歲前曾22次搬家，令他擁有雙重文化身份，「我從未曾在只代表一種現實、文化或生活方式之中生活」，一直處於兩種極端文化之間，北歐人的冷靜與南美人的熱情，「塑造成今天的我，以及我渴望的人生」。

2年半前「失去人生樂趣」突然退役 一年後轉籍巴西復出

Lucas在高山滑雪漸見成績，晉身成為挪威國家隊一員，專攻各項迴轉（slalom）賽事，並屢次在世界盃賽事獲獎，就算在2022北京冬奧出戰大迴轉及迴轉兩個項目均未能完賽，依然是挪威隊中堅份子。可是Lucas 2023年10月在滑雪新賽季開鑼前夕，突然宣布退役。

在近日推出的紀錄片當中，Lucas承認滑雪令他悲慘，當時的他「已失去人生樂趣」。不過一年過後，Lucas懷着新目標，轉籍代表巴西復出世界盃系列賽事，「我決定復出參賽，因為我找到了一套按照我自己方式去做的可能。我很清楚，之所以復出就是要創造歷史，而且要回復最佳狀態。」

巴西及南美史上首面冬奧獎牌 總統讚揚：新國家英雄

曾5度為挪威在世界盃系列賽贏得金牌，去年11月Lucas首度以巴西人身份在芬蘭贏得迴轉賽奪冠，如願當上巴西史上第一人，他在今屆冬奧登上生涯高峰，男子大迴轉賽事以2分25秒正擊敗上屆冬奧金牌得主、瑞士名將Marco Odermatt勝出，為巴西以至整個南美地區「開齋」，而且首次有運動員踏上頒獎台便是一面金牌，連巴西總統勞拉亦送上祝賀，形容他為「巴西新體育英雄」。

Lucas賽後感言，「今天完全是按照我的本能以及我的內心而滑雪，那讓我成為奧運冠軍。那跟獎牌以及我可能正在書寫的歷史毫無關聯，我只想按照自己的方式去滑雪。如果我發揮至極致，我知道自己可以成為世上最優秀的選手。」

Lucas Pinheiro Braathen：冀啟發更多人相信自己、勇敢追夢

就算他文化背景特殊，亦不是在巴西或南美受訓，Lucas希望他的故事可為更多人帶來啟發，「我真的希望它（冬奧金牌）能照亮其他人，啟發他們跟隨自己的心意勇敢追夢，並且要相信自己的能力。」

他坦言，「如果昔日沒有做出一切決定，如果我採取傳統的路徑發展，今天可能便不會坐在這裏。」比起為巴西以至整個南美地區在冬季奧運及高山滑雪項目創造歷史，Lucas的故事最重要一點，就是別害怕做出艱難的決定，按照自己所想，走出一條只屬於他那獨一無二的道路，發揮出最強潛能。正如他說言，能否贏得獎牌與創造歷史，已是後話。