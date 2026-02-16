冬奧人物誌︱李宇翔由西門町滑進奧運舞台　祖母陪伴勇闖世界之巔

冬季奧運2026男子花式溜冰決賽場邊一幕，成為中國和台灣兩地網民爭論不休的話題——19歲中華台北選手李宇翔穩定完成一套長曲（free skate）動作，滿足地躺在冰上享受全場掌聲之際，觀眾席上一位女士疑似向他丟出一面中國國旗。

然而這宗小小場邊事故，無損李宇翔這位在台灣土生土長，接受「土炮」訓練的選手，能夠置身奧運舞台的重要性，而他從小在祖母陪伴下由西門町冰宮滑進奧運舞台，亦是今屆最窩心動人的故事之一。



冬季奧運2026男子花式溜冰決賽，中華台北選手李宇翔完成一套動作後滿足地享受全場掌聲。（Getty Images）

台灣史上首位本土受訓花式溜冰奧運選手 一切從西門町冰宮開始

台灣與香港一樣不會落雪，歷屆冬季奧運會只有寥寥數位選手參賽，而花式溜冰講求從小培養，世界級選手集中在歐美地區，亞洲方面中、日、韓三個大國水平亦很高，今屆米蘭．科爾蒂納冬奧前，台灣歷來只有一位選手能夠在冬奧花式溜冰賽場登場——劉中達。6歲便移居美國並在當地受訓，劉中達先後在1988、1992及1998三度出戰冬奧，當中1992那屆從短曲（short program）中晉級決賽，長曲（free skate）過後總成績排第17名。

可是拿着台灣護照參賽的劉中達，整個運動員以至退役後的生涯均與台灣本島的距離相差太遠。等待足足27年，寶島終於再有另一位選手亮場冬奧溜冰場，而且今次這位年僅19的年輕選手李宇翔，更是首位在本地訓練成才的代表。一個如此精英化的運動，宇翔的起點卻是不那麼專業的西門町「冰宮」（溜冰場）。

李宇翔是台灣史上首位本土訓練的花式溜冰奧運選手。（路透社）

阿嬤成最強後盾 照顧日常生活 由服裝指導到心理醫生

8歲那年，祖母郭高珠帶宇翔去西門町的冰宮玩，這個台北潮流集中地，全盛期曾同時有8個溜冰場，當日宇翔回家後對疼愛他的祖母說：「阿嬤，好好玩！明天可以再去嗎？」就是這句話，祖母差不多每天帶他到冰宮，玩了一、兩年，獲一位教練看中他的天份，建議找專業教練培訓。

宇翔的父母都要工作，小時候都是由祖母照顧他，兩祖孫每天半夜便起床，凌晨4、5時出門去練習，直到宇翔15歲獨自出國開始，祖母每天都是他的最強後盾。他接受中央社訪問時稱：「在滑冰這條路上阿嬤真的很重要，她不但從小帶着我跑來跑去，練習完、比賽後也都會跟我聊天，而且阿嬤也很有藝術天分，會跟我一起設計比賽服裝。」祖母不單照顧他日常生活所需，同時身兼服裝指導和心理醫生，絕對是宇翔溜冰路上的明燈。

首次出國比賽 來香港遇上8號風球

宇翔幾乎在每個訪問都提到祖母，「謝謝奶奶這麼一路支持，然後每天這麼辛苦，這麼早起陪我一起訓練，然後儘管我有時候狀況不好，她也會給予我鼓勵支持，然後就叫我不要擔心，我稱她為最強奶奶。」

郭高珠接受《遠見雜誌》訪問時憶及孫兒首次出國比賽的驚險情況，當時宇翔接受正式訓練只有半年，教練就替他報名參加香港舉行的挑戰賽，不料卻遇上8號風球，「飛機不能降落，飛回高雄待命，孩子們都急哭了」，郭高珠還記得，經過漫長等待和折磨，一落機到酒店便立即換衫趕到比賽場地。

李宇翔在青年組屢獲獎項。（IG@li.yu.hsiang）

「讓一個不下雪的國家，能有更多滑冰選手」

經歷如此狀況，宇翔首天在短曲失準包尾，第二天出戰長曲重拾水平獲第一名，後上獲得第二名。他之後在青年組獲獎不斷，2024年升上成人組作賽，「整個環境氣氛更有壓迫感，曲子變長、動作變多也變難」。

他每天懷着宏大的目標而努力，那不止是他一個人出戰冬奧，而是為了在台灣這片沒有冰的土地，啟發更多選手，「讓一個不下雪的國家，能有更多滑冰選手，讓世界知道台灣是一個潛力優秀選手非常多的地方。」

李宇翔是今屆冬奧中華台北代表團持旗手。（路透社）

最終他在18歲那年獲得冬奧入場券，19歲初登奧運舞台，短曲獲72.41分晉級決賽，他衝上觀眾席與祖母深情擁抱一幕，感動世人，連奧運官方社交媒體帳戶也特別以短片轉載他與祖母的隔空互動。

宇翔在長曲成功做出三周半及四周跳，獲得141.92分，總成績214.33分得第23名，他滿足地躺在冰上享受全場掌聲，他曾說過，「總有一天，我要讓沒有冰的台灣，也能開出一朵精彩的冰上之花」，賽後他很開心可以突破自己：「我覺得這朵花算是已經完全盛開了，就在今天，希望大家都可以看到這朵這麼漂亮的花在台灣本土。」

李宇翔比賽英姿。（路透社）

在祖母的愛與陪伴，19歲的李宇翔由西門町的冰場，走到位於米蘭的世界最高舞台，向全世界證明，在一個不會下雪的地方，也有選手能夠通過不斷努力踏進奧運殿堂。