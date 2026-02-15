冬奧︱短道速滑男子1500米決賽　英國選手犯規連累中國兩選手跌倒

冬季奧運2026短道速滑男子1500米賽事，中國有兩位選手晉身決賽，早前已在1000米賽事獲得銀牌的孫龍，與今屆轉籍代表中國的劉少昂，力爭獎牌。可是在意外頻生的短道速滑賽事，今次也不例外，英國選手Niall Treacy先與劉少昂碰撞，繼而波及孫龍，Niall Treacy遭取消資格，意外中受傷的孫龍未能完賽，劉少昂遠遠落後得第七名。



英國選手Niall Treacy與劉少昂碰撞後雙雙跌倒。（路透社）

冬奧兩金得主劉少昂 今屆首度代表中國戰奧運

9位選手爭奪奧運金牌，戰情一如所料的激烈，英國的Niall Treacy與相撞，雙雙滑出場邊圍板倒在冰上，孫龍亦受意外影響被帶出賽道。經過漫長的錄像檢視後，Niall Treacy被判犯規取消資格，可是孫龍膝部被冰刀割傷傷無法完賽，官方成績列第8位，而劉少昂遠遠落後，以3分15.414秒得第七名。

中國兩位獎牌希望，皆無緣登上頒獎台，劉少昂賽後一臉失落。這位匈牙利出生的中匈混血兒，連續兩屆奧運為匈牙利贏得金牌後，2023年起代表中國，今屆冬奧首次披上中國戰衣出戰。他上屆在500米賽事奪金，今屆在1000米賽事得第六名，夥拍孫龍等隊友在混合接力得第四名，1500米賽事亦有力問鼎獎牌，不料遇上意外。

劉少昂上屆在北京冬奧短道速滑男子500米賽事奪金，今屆尚未有牌。（Getty Images）

冠軍得主：這場9個人的比賽，就好像在賭場玩輪盤

不過他尚有兩個機會，讓他連續三屆踏上頒獎台，兩個都是他曾奪金的項目——男子5000米接力及500米賽事。賽後Niall Treacy指，他在嘗試建立速度時與劉少昂相撞，指出當時「我看不到他」。金牌由荷蘭選手禾特（Jens van't Wout）奪得，上屆金牌得主韓國的黃大憲獲銀牌，季軍為拉脫維亞的古斯貝斯（Roberts Kruzbergs）。

禾特在今屆賽事包辦1000米及1500米兩面金牌，賽後受訪，他對賽事的描述最貼切不過，「這場9個人的比賽，就好像在賭場玩輪盤。能夠這樣勝出，有一場精彩戰鬥，實在瘋狂。」