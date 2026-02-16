冬季奧運︱男子花式溜冰爆大冷　四周跳之神馬利寧重壓下崩潰失金

冬季奧運2026男子花式溜冰個人賽，爆出大冷門，近年幾乎橫掃所有大賽冠軍的金牌大熱門馬利寧（Ilia Malinin），短節目（short program）後有逾5分優勢在手，在自由滑（free skate）卻突然崩潰，這位「四周跳之神」（Quad God）不止兩度倒下，整體表現嚴重失準，三甲不入。

馬利寧賽後亦不知為何自己會突然失準，但他提及當時感到「overwhelmed」（情緒失控）一字，今次失利令世人知道，這位天才少年畢竟也是人類。



馬利寧自由滑嚴重失準，終三甲不入。（路透社）

一出道便登上溜冰界「天花板」 天才少年首戰冬奧

馬利寧的失準可說毫無預兆。4年前他落選冬奧代表隊，在美國曾引發爭議，看着師兄陳巍（Nathan Chen）贏得個人賽金牌，他以精彩表現一步步在花式溜冰舞台留下自己的足印。羽生結弦窮一生追求的花式溜冰極限——阿克塞爾四周半跳（Quad Axel，簡稱4A），2022年只得17歲的馬利寧看似輕鬆平常地做到，成為歷來首個、亦是至今唯一一個在正式賽事做出4A的選手。

當羽生結弦退出賽場，專注學業的陳巍看來亦復出無期，馬利寧以一次又一次的四周跳征服世人，成為男子花式溜冰界的新王。連續4屆美國冠軍、大獎賽決賽三連霸、世錦賽兩連冠，大概所有人也認為21歲的他必定會贏得今屆冬奧金牌。馬利寧沒有令大家失望，一星期前的團體賽，美國與日本鬥至最後一項——男子自由滑。馬利寧一套動作做出5次四周跳，以200.03分勝出，在順利助美國以1分之微力壓日本，贏得團體賽金牌。

馬利寧兩度失手跌倒。（路透社）

馬利寧短節目後領先5分 自由滑嚴重失手三甲不入

因此當馬利寧在個人賽短節目以5分領先上屆銀牌得主鍵山優真，已沒有人記得他在團體賽短節目前後的一番話——當時馬利寧曾說過，身為頂頭大熱門「壓力真是很大」。或許近年他什麼大賽冠軍都贏過，大家都忽略了這個剛成年的小伙子，只是第一次參加冬季奧運，面對全世界殷切的期望，他崩潰了。

自由滑賽前，所有人已將他當成金牌得主，討論話題是他會否成為首個在冬奧做出4A的選手，這個動作難度極高，馬利寧不會在所有賽事都做。他確實計劃在今次冬奧個人賽自由滑跳4A，可是未能執行降級成一周跳，他嘗試勾手四周跳（Quad Lutz）期間失手倒地，那一刻，冰場上鴉雀無聲，時間彷彿在停止。

最後出場6人當中5人失手 唯一沒倒下哈薩克選手爆冷奪金

沒有人能預期他會失手，之後他再次倒下來，結果馬利寧一套動作，兩次跌倒冰上，最大問題是其他動作亦做不好，足足被扣72分，看到分牌的在場所有記者都呆在當場。馬利寧完成動作後雙手掩面，他自知摧毀了獲得金牌的機會，自由滑所獲156.33分，連同短節目排名由第一跌至第八，不止失掉金牌，連三甲也不入。

壓力下失準的不止他一個，自由滑多位獎牌希望均失手，最後出場的6位選手，5人均曾跌倒（花式溜冰自由滑出場順序，按短節目後成績排名決定，第一名壓軸出場），包括馬利寧的最大對手鍵山優真。唯一沒有倒下的哈薩克選手沙爾多洛夫（Mikhail Shaidorov）贏得金牌，鍵山優真連續兩屆獲得銀牌。

馬利寧初戰奧運，在壓力下崩潰。（路透社）

四周跳之王發生什麼事？「我也不知道」

馬利寧賽後稱，「老實說，我仍未能處理剛才到底發生什麼事」，他承認，「有很多複雜的情緒，今次比賽整個過程，我全程都感覺很好，很踏實。我在想，我只需要相信過程，出去表現自己。當然這不同其他比賽，這是奧運，壓力和緊張其實源自內心，有點什麼令我感到情緒失控，讓我感到失去控制。」

馬利寧之後提到，他是在臨出場前一刻感到緊張，正當大家期待他的表演，馬利寧腦海卻不停想着：「我人生中所有痛苦難忘的時刻，開始在我腦海中泛濫，太多負面想法湧現，我處理不到。」他直言，「所有的壓力，所有的媒體，以及純粹作為奧運金牌希望都是太多了，多得我處理不來。」

全世界無人料到馬利寧竟會失落奧運獎牌。（路透社）

上屆金牌得主陳巍感同身受 奧運較其他比賽困難

今次沒有參賽的美國隊「大師兄」陳巍對馬利寧的狀況深表同情，他以過來人身份分享，2018年出戰平昌冬奧時也遇過類似情況，「我出戰短節目時有很大壓力，很多關注，很多懷疑」，他觀察到，「當馬利寧嘗試做阿克塞爾四周半跳卻變成一周跳後，開始在每個動作都有點保留。」

陳巍亦稱奧運較其他比賽更困難，「在全場滿座的大量觀眾面前作賽其中一個最難的地方，就是你可以近距離感受觀眾的反應。我記得當我做首個跳躍動作而跌倒，全場觀察一起在『噢』一聲呼叫。」他坦言，那個反應讓他傷透心，「可是心理上你必須振作，嘗試找出問題，但場館內的能量會隨之改變，你在當下能感到全場的緊張情緒。」

馬利寧爆冷失金，成為全球熱話，不過21歲的他有的是時間。陳巍2018年初戰奧運，短節目失準只得第17，就算在自由滑得第一，總成績只排第五，4年後他捲土重來，以大熱姿態贏得金牌。馬利寧大可借鏡「大師兄」的經歷，休息調整過後，重新出發。然而從陳巍到馬利寧，均可感到花式溜冰對選手的沉重壓力，一班年紀輕輕的選手，不止要在冰上場力求完美，還要不斷面對全世界的目光與懷疑，實在不是任何人能應付下來。