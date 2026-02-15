冬奧︱谷愛凌大跳台初賽曾失手仍晉級　不滿國際雪聯安排影響備戰

中國滑雪巨星谷愛凌（Eileen Gu），再次在今屆冬季奧運出場。早前在女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽連續兩屆摘下銀牌，今晨她出戰大跳台（Big air）項目初賽，即使曾在第二跳失手摔倒，小妮子頂住壓力，在第三跳後一度躍上首位，並以第二名成績晉身香港時間17日凌晨的決賽。

她是今屆唯一參加三項自由式滑雪項目的女將，谷愛凌在大跳台初賽後大吐苦水，不滿賽會的日程安排。



冬奧︱谷愛凌出戰大跳台初賽。（路透社）

谷愛凌大跳台初賽第二跳失手 仍以第二名晉決賽

上屆冬奧在北京獲得兩金一銀的谷愛凌，今屆同樣出戰三個獎牌項目，並先在坡面障礙技巧賽奪銀。餘下兩個衛冕項目，她今晨先出戰大跳台初賽，首跳已獲得相當不錯的86分，可是到第二跳，谷愛凌落地時未能平衡，重重摔在雪地上，只得20.75分，排名一度跌至第17位。

賽事計算三跳當中最高分的兩次，谷愛凌在最後一跳不容有失的壓力下發揮水準，獲得84.75分，總分170.75一度升上首位，以後被加拿大選手奧咸（Megan Oldham）以一分之差超越，仍以總成績第二名入決賽。

谷愛凌：「原本不打算參加大跳台，亦沒有為項目訓練」

賽後谷愛凌稱，今次是她自上屆冬奧後，首次出戰大跳台項目，指出原本並不打算參加，亦未為此項目訓練，她是今屆冬奧唯一一位同時參加坡面障礙技巧、大跳台及U型場地技巧賽三個自由式滑雪項目的女將，「我對此感到很自豪，我來這裏嘗試做到最好，一起看看會發生什麼事。」

她自言，從來都不是大跳台專項選手，純因大跳台的奧運資格與坡面障礙技巧賽掛勾才「順便」參加，「既然有機會，我就敢上場。」可是她對賽程安排有點不滿，大跳台決賽的時間與U型場地技巧賽的首個訓練日重疊，令她失去U型場地項目的寶貴訓練時間。她向在場記者分享，「還記得我上次為什麼被拍到在賽場吃韭菜盒子嗎？真的是因為比三項時間太緊了，沒時間吃飯。」

不滿國際雪聯安排 「如果有人願意去嘗試更多項目，應被鼓勵，而不是懲罰」

她認為，大跳台與U型場地是兩種截然不同的項目，「就像短跑和馬拉松，都是跑步，但其實是不同的運動。不少人可以只專注一個項目，而我在準備三個。」谷愛凌稱曾嘗試與賽會溝通，查詢有沒有其他辦法，確保她在U型場地的訓練時間，「我問過能否和單板滑雪的運動員一起訓練，也問過是否可以另外給我安排一個小時的訓練時間，但現在就是這樣。」

谷愛凌直言對國際雪聯安排有點「失望」，「我覺得奧運會應該代表追求卓越。如果有人願意去嘗試更多項目，這樣的嘗試應該被鼓勵，而不是被『懲罰』。當然這只是我的個人看法。」

谷愛凌今屆參賽項目及賽程（香港時間）：

女子自由式滑雪



坡面障礙技巧賽︱銀牌

大跳台︱初賽：2月15日／決賽：2月17日

U型場地技巧賽︱初賽：2月20日／決賽：2月22日

