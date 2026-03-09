張偉麗Joanna史詩戰入選UFC名人堂　首場女子比賽獲此殊榮

UFC官方宣佈，將2020年UFC 248中進行的張偉麗與Joanna Jedrzejczyk之間的女子草量級冠軍戰引入2026年UFC名人堂的「對決之翼」單元，這場比賽也將成為UFC歷史上首場進入名人堂的女子比賽。2026年UFC名人堂引薦儀式將於今年夏季舉行。



「Joanna Jedrzejczyk與張偉麗在UFC 248的對決是我所看過的最精彩的比賽之一。」UFC總裁懷特（Dana White）說道，

這場比賽太精彩了，兩位天賦異稟的選手都渴望成為草量級冠軍，她們在比賽中毫不退縮。我早就知道這將是一場精彩絕倫的比賽，而它也確實不負眾望。祝賀Joanna Jedrzejczyk和張偉麗，這場比賽必將被永遠銘記！

作為2020年3月7日在拉斯維加斯舉行的UFC 248的聯合主賽，兩位選手都帶着連勝紀錄走進八角籠，爭奪草量級冠軍頭銜。張偉麗當時是衛冕冠軍，她的職業戰績為20勝1負９（UFC戰績4戰全勝），並且正處於令人矚目的20連勝狀態中。她在前一場比賽中擊敗了Jessica Andrade ，成為了首位獲得UFC冠軍頭銜的中國選手。

Joanna Jedrzejczyk則以16勝3負（UFC戰績為10勝3負）的職業戰績進入這場比賽，此前她曾戰勝過前UFC草量級冠軍Carla Esparza和Jessica Andrade。

這場比賽從一開始就精彩紛呈，最終三位場邊裁判對於五個回合的較量各持己見，只對其中一個回合給出了相同的點數。張偉麗和Joanna Jedrzejczyk在這25分鐘的激烈對決中一共命中了彼此351次有效擊打， 創下了UFC女子比賽單場有效擊打的歷史紀錄，同時也是UFC歷史上所有冠軍戰中第3高的紀錄。

這場比賽是Joanna Jedrzejczyk第4次在單場比賽中有效擊打數字超過180次，這一成績在UFC歷史上排名第2位，僅次於6次達成了這一壯舉的Max Holloway。同時，這場比賽也是這位波蘭名將第8次單場比賽有效擊打數字超過100次，她是UFC歷史上僅有的達成了這個成就的6位選手之一。

在這場扣人心弦的精彩對決後，全場觀眾為兩位選手起立鼓掌，這場比賽也被公認為是在八角籠內發生過的最偉大的比賽之一。最終，張偉麗以分歧判定獲勝，成功衛冕了草量級冠軍頭銜。

兩人在2022年6月12日與新加坡加冷室內體育館舉行的UFC 275中展開了二番戰，這一次張偉麗在第二回合以一記轉身拳KO了Joanna Jedrzejczyk，贏得了比賽的勝利。

