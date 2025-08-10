日本兩前列拳手大戰後相繼身亡　上周同日賽事腦部重創送院搶救

日本兩位拳擊手分別在同一天的比賽中重創，終在連日救治無效下先後離世。兩位拳手都是日本國內排名前列的選手，神足茂利在超羽量級排名第5，浦川大將在輕量級排名第4，二人同為28歲。



神足茂利挑戰拳王戰成平手 返回更衣室突失去意識

28歲的神足茂利8月2日與出戰一場在東京上演的超羽量級拳擊賽事，在東太平洋拳王戰挑戰現任拳王波田大和，他完成賽事後返回更衣室，接受檢查期間突然失去意識，緊急送院治理，並立即進行緊急腦部手術治療硬腦膜下血腫。先後兩次手術，他始終未能恢復意識並延至周五晚離世。

日本拳擊委員會（JBC）指出，神足茂利在東太平洋拳王戰賽後失去意識，送院搶救6天返魂乏術，8月8日晚上離世。神足茂利8月2日與波田大和力戰12回合，雙方打成平手，未分勝負。

神足茂利。（IG）

輕量日本第4浦川大將遭擊倒後送院 7日後離世

同日另一場賽事，另一拳手浦川大將同樣在賽後因急性硬膜下血腫進行手術送院，經過7天搶救，8月9日晚上離世，終年28歲。

浦川大將在日本輕量級排名第4，8月2日在輕量級冠軍挑戰賽與排第5位的齋藤洋二對決，他在第8回合被對手連環重拳擊倒，被判技術擊倒（TKO）敗陣，賽後要由擔架抬離場，並立即送醫急救。連日救治同樣未能成功挽回他的性命，延至8月9日晚上離世。

浦川大將。（IG）

事件令日本以至全球職業拳擊的安全程度再受關注，今次兩位拳手死亡悲訊之前，2023年12月另一拳手穴口一輝在雛量級比賽後，亦是因為硬腦膜下血腫做手術，延至2024年2月不治，終年23歲。

前IBF迷你蠅量級世界冠軍重岡銀次朗，今年5月在一場拳王戰之中力戰12回合，僅負對手後在擂台上開始意識模糊，須送醫搶救。他進行開顱手術後保住性命，但須強制退役，他只得25歲。

8月2日兩位拳手重創後，日本拳擊委員會（JBC）宣布東太平洋拳擊協會（OPBF）名下所有錦標戰均由12回合減至10回合。