英國前世界拳王Ricky Hatton被發現在家中離世　終年46歲

英國前世界拳王Ricky Hatton在家中離世，終年46歲。（路透社）

Ricky Hatton綽號「the Hitman」，曾贏得輕沉量級（light-welterweight）及沉量級（welterweight）世界冠軍，亦是英國最受愛戴的拳手之一。

他的遺體周日在曼徹斯特的家中被發現，當地警方發言人稱，周日早上6時45分有市民報案，發現一名46歲男子的遺體，並指出，「目前相信並無任何可疑情況。」

Ricky Hatton2007年與Floyd Mayweather Junior一戰。（路透社）

Ricky Hatton的15年職業生涯出戰48場拳賽，當中贏出45場，最後一場職業賽是2012年。他擊敗Kostya Tszyu及Jose Luis Castillo當上世界冠軍，直到不敵兩大名將Floyd Mayweather及Manny Pacquiao為止。

2007年他與Floyd Mayweather一戰，吸引3萬拳迷遠赴拉斯維加斯為他打氣，並高唱「世上只有一個Ricky Hatton」。

原定明日到杜拜出席記者會

今年7月，Ricky Hatton宣布復出賽場，12月2日到杜拜與Eisa Al Dah在一場中量級賽事對戰。主辦方聲稱賽事為職業賽，但未知是否真的已獲全面認可。另一拳手Amir Khan接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，他原定會在明日（15日）在杜拜跟Ricky Hatton見面，「他原定下周一到杜拜出席記者會，我會在那裏跟他會面。」

Amir Khan續稱，「悲慘的新聞，不止英國，對世界拳壇亦是，他是個偉大名字，絕對會被想念。」他欣賞對方的打拳風格，而且帶起整個曼徹斯特市的拳擊，「是我們的重大損失。」Ricky Hatton是英超球會曼城的著名球迷，他的死訊一出，曼城隨即宣布會在周日曼城對曼聯的打吡戰默哀一分鐘，不少支持者及市民亦紛紛到他家門外獻花。

他之前亦曾在2012年嘗試復出，但不敵Vyacheslav Senchenko。之後2022年曾在表演賽跟Marco Antonio Barrera對戰。同意跟Marco Antonio Barrera比賽後，他曾談及與抑鬱症的搏鬥。2023年他成為以他為名的紀錄片《Hatton》主角，當中談到他的人生及精神健康話題。