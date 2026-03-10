英格蘭足總盃8強抽籤︱利物浦作客曼城　英甲巨人殺手作客車路士

英格蘭足總盃（FA Cup）進入最後8強階段，8屆冠軍利物浦抽得下下籤，需要作客曼城，14屆冠軍阿仙奴同樣要作客，但對手只是英冠的修咸頓。由於利物浦今季衛冕英超機會渺茫，歐聯和足總盃兩項盃賽可能是紅軍較現實的目標，惟今季在史諾麾下利物浦在英超已兩度不敵曼城，去年11月作客一仗更以0：3大敗。



英格蘭足總盃8強戲碼（前者主場）

曼城 對 利物浦

修咸頓 對 阿仙奴

車路士 對 維爾港

韋斯咸 對 列斯聯



8強賽事在英國時間4月4日上演



英格蘭足總盃︱英甲球隊維爾港擊敗新特蘭，晉級英格蘭足總盃八強。（路透社）

8強剩下6支英超球隊 英甲「巨人殺手」維爾港最受注目

英格蘭足總盃8強，當中有6支英超球隊入圍，最受注目的一隊不是各支名牌球隊，而是英甲球隊維爾港（Port Vale）。這支英格蘭第三級別隊伍在16強越級挑戰成功，爆冷主場1：0擊敗英超球隊新特蘭，8強他們會到訪史丹福橋球場作客車路士。今次會是維爾港自1929年以來，首度在正式比賽對戰車路士。

英格蘭足總盃︱阿仙奴今屆仍未遇上英超對手。（路透社）

阿仙奴連續3圈抽好籤 至今未遇英超球隊

英冠的修咸頓亦是「下克上」，作客1：0擊敗另一英超球隊富咸，8強獲主場之利，迎接英超榜首球隊阿仙奴。

阿仙奴今屆賽事籤運上佳，第3圈對英冠的樸茨茅夫，第4圈及第5圈對手韋根和曼斯菲均為英甲球隊，8強抽中修咸頓，假如再過一關，即是一路到4強均未遇上英超對手。

英格蘭足總盃︱利物浦挫狼隊，八強卻要作客曼城。（路透社）

利物浦作客曼城 今季英超遭「雙殺」

數到8強最強戲碼，當然是曼城對利物浦一戰。利物浦擊敗狼隊，晉身8強，卻要作客曼城。去年11月紅軍作客曼城時，幾乎毫無還擊之力下以0：3大敗，上月主場以1：2再次告負。

16強戰至互射十二碼氣走賓福特的韋斯咸，8強會遇上列斯聯。