英超︱利物浦賽和列斯聯遭揶揄　「重金屬足球？連錫紙也不是」

利物浦2026年第一擊，英超主場晏菲路面對列斯聯只能踢成0：0，終結3連勝走勢。令人失望的演出，完場時引來陣陣噓聲，反映出史諾今季領軍下的寫照：比賽大部分時間都是異常沉悶。

網上留言遠較球賽精彩，英國廣播公司（BBC）直播討論區中，有球迷的評論一矢中的，「這不是重金屬足球，甚至連『錫紙足球』也不是（Heavy metal football this is not - it's not even aluminium foil football.）。」



英超︱利物浦賽0：0和列斯聯。（路透社）

利物浦對上一次與對手踢成0：0，原來已經要數到2023年12月對曼聯。相隔117場各項比賽，也是史諾2024年夏天掌帥以來的首次。

可是今仗主場出擊，對手只是下游的列斯聯，而且雙方在12月初才在英超踢成3：3，今次主客對調，利物浦全力出擊下，全場16次射中，僅得3次中框。反觀全場退守的列斯聯，4次射門已有2次命中，81分鐘卡維特利雲將皮球送入網窩，因越位在先入球被判無效。完場時不少主場球迷已提早離場，球證鳴笛時現場更傳來陣陣噓聲，均反映球迷的不滿。

英超︱利物浦全場佔優勢，卻未能取得入球。（Getty Images）

BBC評論直指，「今季已經太多次，利物浦是支不堪入目的球隊。」沒有比較，沒有傷害，前任領隊高普麾下，利物浦的重金屬足球緊張刺激兼有成效，上季史諾甫掌帥已領軍贏得聯賽冠軍，就算相對沉悶一點，球迷都能夠忍受下來，去到今季卻不是同一回事。

12月初利物浦作客列斯聯，雙方合演3：3入球騷，或許為免重演後防瘋狂甩漏一仗，雙方今場踢得謹慎，尤其作客的列斯聯堅守後方。BBC直播討論區中，球迷Jan from Rye的評論說出不少人的感受：「利物浦好像欠缺一塊拼圖，這不是重金屬足球，甚至連『錫紙足球』也不是（Heavy metal football this is not - it's not even aluminium foil football.）。」

英超︱利物浦隊長雲迪積克。（路透社）

史諾以為再次3分全失 評今場表現：「只差一個入球」

賽後史諾直言，「新的一年當然想以勝利開始，但那實在困難，在他們的低位防守下，我們沒有太多機會，僅有的數次機會有時我們在門前人數不夠，其他時候我們卻不夠運。」

英超︱史諾以為卡維特利雲的入球令利物浦再次末段輸波，被判越位才幸保一分。（Getty Images）

他以為81分鐘又一次在末段失球落敗，卡維特利雲的入球被判越位，彷彿拿回1分已是幸運。當被問到球隊今場欠缺什麼時，史諾回應：「一個入球，這是最簡單的答案。」

利物浦19場累積33分暫列第四位，12分落後榜首阿仙奴，衛冕機會渺茫。目前前線主將沙拿正出戰非洲國家盃，今季1.25億英鎊加盟的另一前鋒伊沙克早前斷腳需長期養傷。