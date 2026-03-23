英超︱新特蘭絕殺紐卡素再贏北部打吡　喜鵲一周兩場慘敗

今個周日英超上演英格蘭北部打吡大戰紐卡素對新特蘭，每次兩軍對戰必定由場內鬥到場外，雙方球迷均激情澎湃。主隊紐卡素縱在上半場早段先開紀錄，但下半場先被追平，完場前再失一球，終1分未得，今季遭重返英超的新特蘭「雙殺」，對爭取來季再戰歐聯帶來沉重打擊。



英超︱波貝比完場前為新特蘭攻入絕殺球一刻。（路透社）

紐卡素上半場早段先開紀錄 新特蘭完場前2：1反勝

開賽僅10分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）已為紐卡素先開紀錄，完上半場前，喜鵲曾擴大比數的黃金機會，惟中堅保治文（Sven Botman）的頭槌中柱不入。下半場初段比賽一度暫停，球證安東尼泰萊收到新特蘭球員基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）受現場球迷種族歧視的報告，安東尼泰萊與雙方職球員溝通過後比賽暫停3分鐘後繼續。

戰至57分鐘，紐卡素門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）手槌打出不遠，之後新特蘭前鋒波貝比（Brian Brobbey）以胸口送皮球到門前，丹般恩（Dan Burn）在白線前解圍，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）第一時間補中入網，新特蘭扳平1：1。就在雙方看似各得1分，戰至90分鐘輪到波貝比近門補中，為新特蘭攻入絕殺球，助黑貓作客2：1擊敗紐卡素。

英超︱新特蘭球迷欣喜若狂。（路透社）

新特蘭重返英超即「雙殺」宿敵 紐卡素慘吃歐聯英超連敗

今季重返英超的新特蘭，表現不時有驚喜，在主場光明球場格外硬淨，去年底已曾1：0擊敗紐卡素，今次作客宿敵更以永不言敗的精神，全取3分而回，是自2014/15球季以來，首次在聯賽「雙殺」紐卡素。

紐卡素周中作客巴塞隆拿才以2：7大敗，並以總比數3：8止步16強，今晚再以1：2負予新特蘭，一周內吞下兩場關鍵敗仗，對爭取來季歐洲賽資格亦非常不利。新特蘭贏波後，31戰累積43分，1分力壓紐卡素升上第11位。紐記以42分排第12，與第5位的利物浦相差7分，餘下7輪賽事理論上仍絕對有得追，可是前面還有另外6支球隊，相信要有一點奇蹟才可連續兩季出戰歐聯。