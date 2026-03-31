世界盃2026｜英格蘭5名球員離開訓練營　將不會參加對日本熱身賽

【世界盃2026】英格蘭主教練杜慈（Thomas Tuchel）周一（30日）在球隊與日本的熱身賽前記招表示，對於多名球員近日離開訓練營一事，他感到遺憾，但並不責怪球員。他同時指出賽季末密集賽程對球員身心造成較大壓力。



英格蘭在28日的熱身賽中1：1戰平烏拉圭後，布卡約沙卡（Bukayo Saka）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）等5名球員因身體狀況離開了訓練營，將無法參加當地時間周二與日本隊的比賽。

布卡約沙卡、賴斯等5名球員因身體狀況離開了訓練營，將無法參加31日與日本隊的比賽。（Getty images）

英格蘭備戰情況：

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杜慈對此無奈地表示，當前處於賽季末階段，加之多線賽事疊加，球員比賽負荷較大。他說：

有些球員的出場時間已經超過上賽季，這確實令人擔憂。 杜慈

他指出，球員不僅在身體上承受壓力，也需要進行必要的心理調整。

杜慈強調，儘管部分球員離隊，但整體團隊氛圍良好，一些受傷的球員仍留在訓練營接受治療，體現出對球隊的投入。

杜慈對多名隊員因身體狀況提前離隊表示遺憾，但並不責怪球員。（Getty images）

本期集訓是英格蘭確定世界盃名單前的最後一次集結。杜慈此次徵召了35名球員，並通過分組方式對球員進行考察。

根據賽程，英格蘭將在6月與新西蘭和哥斯達黎加進行熱身賽，隨後將參加2026美加墨世界盃。

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