殘疾游泳名將街頭賣紙巾期間突痛哭　許麗萍曾拒資助堅持自力更生

馬來西亞首都吉隆坡最繁盛的武吉免登（Bukit Bintang）街頭，早前出現令人心碎一幕，一位小販由於代步的電動輪椅遭車輛撞壞，頓時失控大哭。她不是個普通小販，而是昔日曾在游泳賽場威風八面的殘疾名將許麗萍。

許麗萍拒絕接受外界援助，堅持憑自己雙手努力求存的故事，一直感動人心，今次這場小意外，在社交媒體推波助瀾下，讓她再受關注，並獲網民自發籌款助她度過難關。



許麗萍日前大哭一幕，在網上瘋傳。（Ｘ）

曾在東南亞殘運奪7金3銀 退役後拒接受政府資助

幾乎每個殘疾運動員，都可說是生命鬥士。患上重病者，就算能出戰殘奧或是大型運動會，生命或許已在最後倒數。即使是沒有生命危險的選手，基於身體殘障關係，退役後的工作選擇仍相當有限。

患有腦麻痺的許麗萍，曾獲譽為馬來西亞最具天份殘疾泳手，2001年至2005年間曾為大馬在東協殘疾人運動會（ASEAN Para Games）羸得7金3銀。2015年她獲家鄉檳城選為當地年度最佳殘疾女運動員，繼而在2017年的檳城省體育頒獎禮被選為2016年度最佳女子殘疾運動員。退役後她一度從事辦公室文職工作，然而工作環境對殘疾人士不友善，於是轉而到街頭賣紙巾維生。

許麗萍昔日曾在東南亞殘運為馬來西亞奪7金3銀。

堅持靠雙手謀生 當小販吉隆坡街頭賣紙巾

根據馬來西亞傳媒報道，不同政府機構曾向許麗萍提供財政援助，可是均被她拒絕，堅持以自己雙手努力工作謀生。早在2018年起已陸續有報道她當小販的消息，在不同的訪問中她再三強調：「這是我的工作，我不會覺得羞恥。」

前年她接受大馬網媒WeirdKaya訪問時稱，「我不能回到過去，時光不會倒流，返回舊日的風光。我們必須以向前邁進而生活，因為每天過去，我們會漸老漸弱，而且我對目前的工作感到非常開心，每天可以跟不同人士接觸。工作很累，但至少我是開心的。」

崩潰一幕意外被拍下 獲網民齊送暖

許麗萍的狀況不時受到當地傳媒和網民關注，2023年有報道指她雙腿狀況變差，腫脹起來。近日一位小紅書內容創作者「被生活耽誤的電影人」拍攝吉隆坡夜景時，意外拍下文首提及許麗萍在輪椅上崩潰大哭一幕，相關影片上載到社交媒體後，獲不少網民私訊表示願意伸出援手。

之後他向許麗萍本人了解，當日她是因為輪椅被撞壞，要承擔一筆維修費，一時感觸下才哭出來。拍攝者將和網民籌得的3150令吉（約6272港元）交到她手上，她不斷重覆地說：「謝謝大家」。許麗萍的故事不禁教眾人感到心酸，希望她的例子，能促使各國為殘疾人士提供更多就業選擇和支援，改善職場環境，並幫助退役運動員在職場接軌，找到運動場以外的第二人生。