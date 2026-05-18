巴西大軍名單公布前尼馬失表現機會　球證低級錯誤被逼提早離場

巴西球星尼馬（Neymar）在國家隊世界盃26人大名單公布前夕，飽受身心煎熬。在周日（17日）晚山度士0：3敗予哥列迪巴一場巴甲聯賽中，尼馬因第4球證「低級烏龍」，在非自願情況下被強行換落場。



目前身陷護級區的山度士，在比賽至65分鐘時已落後三球。此時尼馬因右小腿疼痛，暫時走到場邊接受治療。山度士此時要求換人，第4球證場邊舉起換人牌，顯示由7號羅賓奴祖利亞（Robinho Junior）入替10號尼馬；但其實山度士在場邊提交的換人紙並非如此，教練團隊原本打算換下的是31號干沙路艾斯高巴（Gonzalo Escobar）。

球證誤將尼馬換落場。（Getty Images）

尼馬見狀極其氣憤，不斷對裁判「手指指」並試圖重返賽場，被出示黃牌警告。尼馬還從官員手中搶過換人紙，在電視轉播鏡頭前展示，以證明球證「鬼掩眼」。ESPN裁判評論員Renata Ruel解釋稱：「當後備球員進入比賽場地，即表示換人已完成，從那一刻開始，離場球員就變成了後備球員，而後備球員則成為正式球員參與到比賽中。」因此，雖然是裁判組出現重大錯誤，但換人無法撤銷，尼馬只能接受落場事實。巴西足協或將會對事件進行調查。

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今仗是尼馬在安察洛堤（Carlo Ancelotti）最終決定26人大名單前的最後一次證明機會，因球證烏龍而失去部分比賽時間，尼馬賽後直言：「已經盡力了，我的身體感覺很好。這些年我默默地努力，忍受外界閒言閒語，但最終一切都好起來了。我對自己的表現，對目前為止所做的一切都感到滿意。無論結果如何，安察洛堤會召集26名最優秀的球員來參加世界盃。」

步入職業生涯末期的尼馬，近半年可謂命途多舛。他先是歷經膝蓋手術大傷初癒，其後又與隊友爆發矛盾、面對球迷的指責，如今再遭遇這宗極罕見的球證換人失誤鬧劇，似乎並未得到命運的眷顧。現在尼馬滿心期待能再一次、也極大可能是最後一次征戰世界盃，他大方表示，若最終不幸落選，自己亦會化身巴西隊球迷。

明日凌晨將決定尼馬能否能否趕上世界盃末班車。（Getty Images）

安察洛堤將擁有絕對決定權，他需要權衡尼馬的傷癒狀態能否滿足其高強度戰術要求，同時亦要考慮他在巴西的地位與影響力。 安察洛堤表示：「當你必須做出選擇時，你需要考慮很多因素。尼馬對這個國家隊來說是一位重要的球員，因為他一直展現出了非凡的天賦。但他之前遇到了一些問題，目前正在努力恢復。他最近狀態回升了很多，也恢復了穩定的出場時間。顯然，這對我來說並不是一個容易的決定。」

這對安察洛堤來說亦是個艱難決定。（Getty Images）

巴西當地時間下午4時，即本港時間周二（19日）凌晨3時，尼馬的目光將會聚焦里約熱內盧，安察洛堤將會公布2026世界盃巴西隊26人大名單。