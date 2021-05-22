冷門行山路線｜南涌起步取道海背嶺山稜　連登大瀝頂南山急降鶴藪

撰文： 刹那 最後更新日期： 2021-05-22 10:12

黃嶺以北有一山體名大瀝嶺，海拔486米，官方誤植為「龜頭嶺」，查其主峰以西高約301米之小山崗方為其名。大瀝嶺北面餘脈伸入沙頭角海，有一長形山體名海背嶺與吊燈籠西北脊相夾，形成南涌與鹿頸臨海沖積地，以南涌河為主，匯屏南石澗及黃嘉石澗兩條豐水大澗。 回說海背嶺，沿脊可登大瀝嶺，初段風光明媚，縱覽沙頭角海和南涌魚塘風光，隨後轉為林路，登主峰之途略崎嶇，臨頂回望沙頭角海風光，又是另一種體會。

路線︰南涌→海背嶺→大瀝嶺→平頂坳→南山→東山下→鶴藪 （行山日期：2021年2月16日）

由南涌登海背嶺途中，回望沙頭角海及上山路。（刹那授權使用）

【詳看由鹿頸路上海背嶺的山路情況（按圖放大）】

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黃嶺西隅有兩座岩石山頭，南者曰白燕岩，北者曰南山，兩山之谷為白鶴石澗所在。南山西北脊陡峭而石碎，然而有一路可急降東山下返回鶴藪，為資深山友提供另一條可取的落山路線。

晴朗天色，風爽清勁，與心情大相逕庭。自南涌起步，回走經過古窰，於小山崗北面的石級登山，穿過墓地，已是直取海背嶺山稜的山徑。隨着高度攀升，海背嶺村與後方的紅花嶺亦漸入眼簾。海背嶺北面的植被僅芒萁或灌林，視野不受阻隔，連南涌魚塘亦一覽無遺。遙望麻雀石澗，萬千憶記浮現，嘆往事不再。在平坦的一段前進，登上峰頂前小徑已沒入林中，隨後的路盡在疏林中穿梭。

按圖看清路線、沿途風景▼

臨近約400米高的平地，有一古墳於路邊，不易察覺，此地可輕鬆接回南涌郊遊徑，或繼續登上大瀝頂。臨近山頂，脫離疏林，景色再次重現。除卻剛才欣賞過的沙頭角海，北望紅花嶺與中國深圳的大小梧桐山，東望吊燈籠、尖光峒、印洲塘、橫嶺等船灣一帶風光，南望黃嶺、八仙嶺等連綿山脈，西望石坳山與龍山，此山佔盡地利，連九龍坑山與大帽山亦能連成一線。

按圖看清路線、沿途風景▼

急降至平頂坳，續上屏風山以北，隨後即轉西北山脊，踏上南山的稜線。南山主峰平平無奇，四周亦看似平坦，然而走至盡頭，見一山崗後方如斷崖消失。此地高餘390米，山徑倚碎崖邊迂迴下降，回望南山西面的斷崖，一瀉千仞，更有少許倒腕之地。急降的碎砂石路，難以暫停，至高約200米處方轉平緩，漸降東山下，過橋後便來到鶴藪道。鶴藪圍稍事休息，遊客甚多而小巴不足，我們決定沿馬路走至沙頭角公路另覓交通。

按圖看清路線、沿途風景▼

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