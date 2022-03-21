印度球場看台倒塌千人慌忙逃命　高架照明燈直墮場中起火（有片）

上周六（19日）晚在印度舉行的一場7人足球賽，發生了看台倒塌的意外，當地傳媒指超過200人受傷。



比賽於印度喀拉拉邦馬拉布蘭的一條鄉村舉行，在上周六晚上9時，有場由United FC Nellikuthu對Royal Travels FC Kozhikode的7人足球決賽。主辦方築起臨時看台，約5000人入場觀看。

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從現場片段所見，有一邊擠滿觀眾的看台突然向前倒塌，有座球場高架照明燈更隨之倒在場中起火。那邊的球迷紛紛走避逃難，其他球迷就趕去救援。報道指，那個倒塌的看台上約有2000名球迷，超過200人在意外中受傷。

Locals say the ground was soaked due to rain in last two days

Dozens of football lovers were injured when a makeshift gallery collapsed during a sevens football match at Wandoor in Malappuram on Saturday night. #Kerala #football pic.twitter.com/hYqvIMGmb9 — Hemanathan (@vshemanathan) March 20, 2022

當地警方表示，意外入面有225人受傷，包括婦人及小童，當中5人情況嚴重；除了嚴重的傷者，其他人已經出院。當局已經對主辦者展開調查。有報道指，臨時看台由竹枝及檳榔樹的木板搭成，意外前兩日有雨，可能令竹枝或木板受壓下屈曲折斷。