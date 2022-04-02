世界盃分組賽賽程一覽 揭幕日黃金時段睇英格蘭 附香港開波時間
國際足協完成卡塔爾世界盃分組抽籤，隨後公布世界盃分組賽的最新賽程安排，世界盃揭幕戰會在香港時間11月21日晚上6時舉行，由A組的荷蘭對塞內加爾；B組的英格蘭亦同日出戰，於香港的黃金時間晚上9時面對伊朗。
第一輪分組賽賽程（以下所有時間為香港時間）：
11月21日（一）晚上6時：【A組】塞內加爾對荷蘭
11月21日（一）晚上9時：【B組】英格蘭對伊朗
11月21日（一）深夜12時：【A組】卡塔爾對厄瓜多爾
11月21日（一）深夜3時：【B組】美國對烏克蘭/蘇格蘭/威爾斯
11月22日（二）晚上6時：【C組】阿根廷對沙特阿拉伯
11月22日（二）晚上9時：【D組】丹麥對突尼斯
11月22日（二）深夜12時：【C組】墨西哥對波蘭
11月22日（二）深夜3時：【D組】法國對澳洲/阿聯酋/秘魯
11月23日（三）晚上6時：【F組】摩洛哥對克羅地亞
11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本
11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加/新西蘭
11月23日（三）深夜3時：【F組】比利時對加拿大
11月24日（四）晚上6時：【G組】瑞士對喀麥隆
11月24日（四）晚上9時：【H組】烏拉圭對韓國
11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納
11月24日（四）深夜3時：【G組】巴西對塞爾維亞
第二輪分組賽賽程：
11月25日（五）晚上6時：【B組】烏克蘭/蘇格蘭/威爾斯對伊朗
11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾
11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾
11月25日（五）深夜3時：【B組】英格蘭對美國
11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼斯對澳洲/阿聯酋/秘魯
11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯
11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥
11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥
11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加/新西蘭
11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥
11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大
11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國
11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞
11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納
11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士
11月28日（一）深夜3時：【H組】葡萄牙對烏拉圭
第三輪分組賽賽程：
11月29日（二）晚上11時：【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾
11月29日（二）深夜3時：【B組】烏克蘭/蘇格蘭/威爾斯對英格蘭、伊朗對美國
11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲/阿聯酋/秘魯對丹麥、突尼斯對法國
11月30日（三）深夜3時：【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥
12月1日（四）晚上11時：【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥
12月1日（四）深夜3時：【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加/新西蘭對德國
12月2日（五）晚上11時：【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙
12月2日（五）深夜3時：【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西