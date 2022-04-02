世界盃分組賽賽程一覽　揭幕日黃金時段睇英格蘭　附香港開波時間

國際足協完成卡塔爾世界盃分組抽籤，隨後公布世界盃分組賽的最新賽程安排，世界盃揭幕戰會在香港時間11月21日晚上6時舉行，由A組的荷蘭對塞內加爾；B組的英格蘭亦同日出戰，於香港的黃金時間晚上9時面對伊朗。



國際足協官方的抽籤結果圖。（FIFA World Cup Twitter）

第一輪分組賽賽程（以下所有時間為香港時間）：

11月21日（一）晚上6時：【A組】塞內加爾對荷蘭

11月21日（一）晚上9時：【B組】英格蘭對伊朗

11月21日（一）深夜12時：【A組】卡塔爾對厄瓜多爾

11月21日（一）深夜3時：【B組】美國對烏克蘭/蘇格蘭/威爾斯

揭幕日的第二場比賽，就是英格蘭對伊朗。（Getty Images）

11月22日（二）晚上6時：【C組】阿根廷對沙特阿拉伯

11月22日（二）晚上9時：【D組】丹麥對突尼斯

11月22日（二）深夜12時：【C組】墨西哥對波蘭

11月22日（二）深夜3時：【D組】法國對澳洲/阿聯酋/秘魯

在第二個比賽日，大家一放工就要趕回家看美斯！在11月22日晚上6時，阿根廷就會對沙特。（Getty Images）

11月23日（三）晚上6時：【F組】摩洛哥對克羅地亞

11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本

11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加/新西蘭

11月23日（三）深夜3時：【F組】比利時對加拿大

日本會在第三個比賽日亮相，在11月23日晚上9時對德國。（Getty Images）

11月24日（四）晚上6時：【G組】瑞士對喀麥隆

11月24日（四）晚上9時：【H組】烏拉圭對韓國

11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納

11月24日（四）深夜3時：【G組】巴西對塞爾維亞

C朗首場比賽會對加納，但香港球迷就可以要捱眼瞓，這場比賽在深夜12時開波。（Getty Images）

世界盃抽籤在多哈舉行。（Getty Images）

第二輪分組賽賽程：

11月25日（五）晚上6時：【B組】烏克蘭/蘇格蘭/威爾斯對伊朗

11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾

11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾

11月25日（五）深夜3時：【B組】英格蘭對美國

第二輪分組賽會上演「英美大戰」，如果星期六不用上班的朋友，周五深夜可以一看。（Getty Images）

11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼斯對澳洲/阿聯酋/秘魯

11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥

11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥

阿根廷會在香港時間深夜對墨西哥，幸好那天是周六深夜，方便香港球迷捱夜睇波。（Getty Images）

11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加/新西蘭

11月27日（日）晚上9時：【F組】比利時對摩洛哥

11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大

11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國

分組賽最強戲碼，西班牙大戰德國，將於11月27日深夜上演。（Getty Images）

11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞

11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納

11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士

11月28日（一）深夜3時：【H組】葡萄牙對烏拉圭

葡萄牙會在第二場分組賽對烏拉圭。（Getty Images）

第三輪分組賽賽程：

11月29日（二）晚上11時：【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾

11月29日（二）深夜3時：【B組】烏克蘭/蘇格蘭/威爾斯對英格蘭、伊朗對美國

荷蘭籤運非常好，抽中最弱的種子隊卡塔爾。（Getty Images）

11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲/阿聯酋/秘魯對丹麥、突尼斯對法國

11月30日（三）深夜3時：【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥

法國在最後一場分組賽會對突尼斯。（Getty Images）

12月1日（四）晚上11時：【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥

12月1日（四）深夜3時：【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加/新西蘭對德國

闊別決賽周多年的加拿大，能否創出佳績？（美聯社）

12月2日（五）晚上11時：【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙

12月2日（五）深夜3時：【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西