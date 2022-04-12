哥倫比亞名將連干車禍危殆腦部受創　駕駛私家車遭巴士撞上行人路

哥倫比亞球壇名宿連干（Freddy Rincon）在當地城市卡利發生車禍，頭部嚴重受傷，情況危殆。有網上片段影到事發一刻，見到連干所在的私家車在十字路口與巴士相撞。



事發在當地時間周一清晨5時，連干的私家車與巴士相撞，私家車上所有乘客以及巴士司機受傷。55歲的連干頭部多處受傷，情況危殆。當地醫院表示，連干腦部創傷，需要接受手術，之後會送入深切治療病房觀察。

對於意外詳情，當地傳媒有不同的版本報道，有指連干是司機，亦有指連干是乘客；在意外前，有指私家車是衝紅燈，亦有指是衝黃燈。英國《BBC》則指連干是司機，他與同車的4名乘客以及巴士司機受傷。

【連干的私家車與巴士相撞】

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有附近建築物的鏡頭剛好影到意外的十字路口，見到連干所在的私家車駛過十字路口，被一架巴士攔腰撞到，鏟上行人路。

【有網上片段指影到事發一刻】

Colombian former player ⚽Freddy Rincon was inside the SUV. Red light ignored. Some people say he was in the passenger seat.pic.twitter.com/f6zPWVZ2lA — Trivium (@triviumcolombia) April 11, 2022

從事發後的片段見到，私家車撞倒了一枝位於行人路上的指示牌，右邊車身損毀嚴重，尤其是車頭位置，車門凹陷，右前輪甩了出來，安全氣袋彈出。

En el accidente que se presentó sobre la calle 5 con carrera 34 en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, resultaron heridos el conductor del MIO, el exfutbolista Freddy Rincón y dos mujeres, quienes fueron trasladados a centro asistenciales. #Cali pic.twitter.com/rMzOhvBuOc — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

連干是哥倫比亞球壇名宿，與華達拉馬同期，84次代表國家隊上陣，攻入17球，參加過1990、1994、1998年3屆世界盃決賽周。這位中場球員效力過多間歐美大球會，包括彭美拉斯、拿玻里、皇家馬德里、哥連泰斯及山度士。

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多間連干曾效力的球會都透過社交網站向他送上祝福，其中皇馬表示：「我們向他送上鼓勵，希望他能夠盡快渡過這個艱難的時刻。」