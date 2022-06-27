羅馬名宿湯馬士從政當選市長　以五成四得票擊敗現任市長

羅馬名宿湯馬士（Damiano Tommasi）當選意大利城市維羅納的市長。這位48歲前意大利國腳中場，在維羅納市長選舉中，獲得54.4%得票勝出，擊敗了現任市長Federico Sboarina。



湯馬士自小在維羅納成長，出道後於1996年轉投羅馬，為球迷所熟悉，他效力10年，幫球隊在00/01球季贏得意甲冠軍。在職業生涯黃昏，他出國落班，踢過多間球會，包括利雲特、昆士柏流浪及天津泰達。另外，他還25次代表過意大利國家隊。

當年的意大利國腳湯馬士，如今已經成為維羅納市長。（Getty Images）

球員生涯以外，他在2011年起成為意大利球員工會主席，任職9年，為同業爭取權益。一直以來，湯馬士都關心社會事務，例如他要求Nike只可使用那些透過公平勞動製造出來的足球。