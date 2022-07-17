英超季前賽｜後衛截擊孫興慜流血收場爆衝突　熱刺南美兵高速護駕

熱刺的韓國之旅來到尾聲，周六（16日）晚在首爾友賽西維爾，兩軍以1：1賽和，但比賽氣氛絕不平和。西維爾後衛干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）與「主角」孫興慜一次相撞，引發半場衝突，蒙迪爾的社交媒體也遭「韓飯」們大舉入侵。



今次熱刺造訪首爾，作為陣中主將的韓國前鋒孫興慜可謂衣錦榮歸，這位上季英超金靴在兩場熱身賽，自然是全場的焦點。

熱刺周六晚對西維爾雖是友賽，上半場卻已踢得火爆，尤其西維爾後衛蒙迪爾一次想阻止孫興慜持球推進，從旁高速衝往對方，勢頭似是「要人唔要波」，他卻慢了一步、狠狠地撞上孫興慜身體左側。然而相比1.83米高的孫，身高僅1.75米的蒙迪爾臉部也撞上孫的手肘，他倒地後嘴唇血流如注，被他狠撞的孫卻只是稍失平衡便隨即繼續向前推進。

+ 1

蒙迪爾需即時接受治療，並要換上新球衣，他似乎忿忿不平，半場結束時去跟孫興慜理論，將身軀貼上正在離場的孫並近距離一直說話，孫突然面露不悅、停下，再用左肩撞向對方，引來兩軍球員爆發一場小型衝突，場面混亂。

當中最快趕至「保護」孫興慜的是新援李察利臣和後衛羅美路，這兩位平日在場上相當「惹火」的球員竟變身護法，令許多球迷嘖嘖稱奇。

孫興慜與蒙迪爾的小插曲片段：

#Amistoso 🏟️ ¡Fue fuerte el surcoreano! #Son🇰🇷 y un codazo a la pasada a Gonzalo #Montiel🇦🇷 en el duelo entre #Tottenham y #Sevilla. El argentino quedó con sangre en su boca. pic.twitter.com/SfqFV3XtcQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 16, 2022

這場衝突也引發話題，支持孫興慜的韓國球迷在Twitter分享片段，力證是蒙迪爾自己撞上孫興慜，認為他受傷是「自找的意外」，又指蒙迪爾上半場已多次粗野地侵犯孫，同時不少南美球迷也在社交媒體反擊，認為是孫興慜的不是。賽後，更有大批韓國球迷湧入蒙迪爾的社交媒體，留下批評或辱罵字句，演變成一場罵戰。

事件也惹來許多球迷「食花生」，紛指蒙迪爾膽大包天，「竟然敢在全場都是韓國人的比賽招惹孫興慜啊」。最終熱刺憑孫興慜助攻予哈利卡尼入球，以1：1賽和有拉傑迪入球的西維爾。

球迷拍下兩軍衝突的片段：

Este video es hermoso. Montiel pelea con Son y se mete Romero a separar, viene Papu y empuja Richarlison que había empujado a Montiel, cuando sale Richarlison viene Ocampos y lo empuja, los separan y después viene Acuña a pelear con Richarlison. pic.twitter.com/WdwphJYB7q — Gonzalo (@gonarias_) July 16, 2022

孫興慜賽後也透露，李察利臣雖然加盟熱刺不久，但兩人短時間內已成為了好友，他透露：「他是個質素很高的球員，我們雖然只見了面幾天，但已像知心好友了。跟他一起踢波實在很美好，我很享受。」他也指，今次熱刺的韓國行「過得太快」，「球迷營造的氣氛和對我們的愛，實在是難以置信！」