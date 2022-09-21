公路單車｜世錦賽屢現「不速之嚇」 喜鵲尾隨狙擊成安全隱患
撰文：黎建明
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世界公路單車錦標賽（UCI Road World Championships）近日於澳洲臥龍崗（Wollongong）舉行，不同車手紛紛表示，曾因遇上喜鵲而受驚嚇，荷蘭車手莫拿馬（Bauke Mollema）訓練期間更遭到喜鵲襲擊。
莫拿馬早前在社交媒體上發放影片，顯示他在當地與隊友訓練時，被一隻黑色的喜鵲從後向他的頭部直撞，幸好當時莫拿馬有頭盔保護，否則後果不堪設想。
事發經過：
Birds, birds, birds: Bauke Mollema aangevallen door Australische ekster #Wollongong2022— Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 20, 2022
👇https://t.co/hQ2afX0dEg pic.twitter.com/1bgzn8Jxnq
根據專門統計澳洲喜鵲襲擊事件的網站顯示，去年（2022年）當地至少已有1831宗喜鵲襲擊人類事件，其中235宗更有人受傷。
專家指，喜鵲襲擊人的原因，是為保護初生幼鳥，並視路過的人類為威脅，會全力攻擊逼使人類離開。據當地獸醫指，這些喜鵲會針對獨立行動的人，以及正高速移動的人，單車手正正符合上述特徵，因此喜鵲會對參賽車手構成威脅。
遇上喜鵲襲擊最嚴重的話足以致命，2019年一名67歲男士在臥龍崗踩單車時，因喜鵲襲擊而發生意外，最終傷重不治。
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