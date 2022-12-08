美斯以外的阿根廷英雄　達米安馬天尼斯十年磨一劍︱世界盃人物誌

阿根廷捱過首仗爆冷不敵沙特阿拉伯，一路走入八強對荷蘭，射手美斯（Lionel Messi）當然居功至偉。

外界常戲稱阿根廷是「美斯朋友隊」，其他球員只是配角，但今屆情況不再一樣，守門員達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）多次拯救球隊於水深火熱之中，成為美斯身邊最可靠的男人，連美斯也開腔：「多得他的撲救，我們才沒有受到更多痛苦。」

馬天尼斯今屆才首度站在世界盃舞台，2010年離開家鄉追夢的他，等足10年仍堅持信念，終把握一次機會，由後備變成正選，書寫出勵志故事。



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馬天尼斯出身貧窮，父親曾為付不起帳單落淚。圖為嬰孩時期的他與父親及哥哥Ale。（emi_martinez26@instagram）

「我見過爸爸因為沒錢付帳單，在半夜偷偷哭泣；我也記得有好些日子，我父母不吃飯，好讓我們兩兄弟不會餓肚子⋯⋯」

2010年，阿仙奴想收購17歲的馬天尼斯，家人不捨得，哭喊着：「不要走！」但他鼓起勇氣，決心離開母會獨立隊，離開布宜諾斯艾利斯的家人，為的正是以一技之長幫助家人脫離貧窮。

馬天尼斯與哥哥自小一起受訓，最終他為了幫助家人脫貧隻身飛赴英格蘭，一去就是十年。（emi_martinez26@instagram）

初戰聯賽盃留下「經典」 六度外借仍默默留守

之後十年，馬天尼斯的青春都花在兵工廠，只祈求一個機會，卻苦等無果。

兩年青年軍生涯、再在一隊打滾8年，馬天尼斯已在阿仙奴堅守了10年之多。加盟首季，他曾在聯賽盃早段為兵工廠上陣兩場，第3圈對高雲地利，順利勝出；但第4圈對雷丁的聯賽盃，過程相當經典：阿仙奴先落後4球，再反勝7：5，這樣的比數，自然無法對門將有好評價。

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2014年是機會較多的一年，歐聯、英超都曾上陣，作為施捷斯尼的後備，他曾在歐聯零封多蒙特，但之後機會寥寥，十載之間六度外借，英乙的牛津聯、英冠的錫周三、洛達咸、狼隊、雷丁和西班牙的基達菲都有過他的身影。

借用期結束後，馬天尼斯總又返回阿仙奴，阿仙奴正選門將換了又換：施捷斯尼、奧斯賓拿、施治，到換上利奴，馬天尼斯只能在板凳上守候，在阿仙奴一隊的首8個球季，他只為兵工廠踢過14場比賽。

【達米安馬天尼斯的阿仙奴歲月】

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疫情成轉機 臨危受命踢出水準非偶然

疫情卻令馬天尼斯看到希望。2020年6月英超復賽，雙線作戰的阿仙奴需三天一賽，他比以前更加努力訓練，聯賽也好、盃賽也罷，他想踢比賽！

未料利奴在阿仙奴對白禮頓一戰不幸重傷，馬天尼斯臨危受命，3年來首度在英超上陣。他在英超餘下8輪全數正選，當中有5場獲勝，包括擊敗盟主利物浦及當季表現突出的狼隊。在足總盃，他連場把關之下，終在4強淘汰曼城進入決賽。

【馬天尼斯感人時刻】

人生第一場親自上陣的決賽

足總盃決賽之前，他緊張得要命，父親每5分鐘就致電叫他冷靜，馬天尼斯如此着緊，不單因為等了十年、更因為家人：「我來自一個非常、非常貧窮的家庭，能讓家人見到我贏冠軍，將是個十分特別的時刻⋯⋯我在2014年第一次踢歐聯的時候，我爸還特地花了21小時去比利時看我，比賽的整整90分鐘期間，他一直在哭，他驕傲得不得了。」

現在的馬天尼斯已完成當初目標──讓家人走出貧困，至少有能力購買電視機，可收看他比賽的直播。最終阿仙奴在那年決賽反勝車路士，當時27歲的馬天尼斯捧走生涯第一個由自己親自上陣、親手奪來的冠軍獎盃。賽後訪問時，他還未開口已泣不成聲，「對不起，我真的無法說什麼⋯⋯」時任隊長奧巴美揚上前拍拍他肩膀，輕聲說：「對這個人，我只能肅然起敬」。馬天尼斯終於不是那個迷惘的後備門將，他是阿仙奴正選守門員，他是足總盃冠軍。

「對於許多正在苦苦掙扎、不獲選用的年輕門將而言，我的故事大概很不錯」。更感動的畫面在之後，他靜靜地走到溫布萊球場草地一側坐下，戴上耳筒，向電話螢幕裏的家人問好，一邊拭淚。10年的堅持和離鄉別井，總算值得。

達米安馬天尼斯多次拯救阿根廷於水深火熱之中，成為美斯身邊最可靠的男人。（Getty Images）

這位門將之後轉投阿士東維拉，把故事延續至阿根廷國家隊。

阿根前中後三線歷來可謂人才輩出，奈何一流門將產量及不上南美鄰國巴西。美斯在成年國家隊的「獎盃荒」，多少跟阿根廷欠缺一個好門將有關。

2021年6月，馬天尼斯把握到法蘭高艾馬尼確診新冠肺炎的機會，終於首次為阿根廷國家隊披甲。他坐穩正選，以「新丁」身份緊接出戰美洲盃，在四強互射十二碼階段撲出3球，是球隊最終奪冠的重要功臣。

【美洲盃四強五輪十二碼碼中，達米安馬天尼斯神勇地撲出3次】

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美斯：「他是門將中的怪獸」

當時美斯已感受到這位隊友的強大，賽後與安馬天尼斯相擁慶祝，後者激動得淚眼紅紅。美斯給予他極大的肯定：「互射12碼全靠運氣定輸贏，但我們都相信達米安至少撲到兩球。他配得上這一切，他是門將中的怪獸。」

美洲盃是美斯為阿根廷贏得的首項成年賽錦標，沒有馬天尼斯，他做不了。

美洲盃四強阿根廷全靠馬天尼斯撲出三個十二碼，美斯賽後與安馬天尼斯相擁慶祝。（Getty Images）

今屆世界盃，馬天尼斯亦已多次作出重要撲救——對墨西哥上半場末段，救出對手一記精彩罰球，助阿根廷半場力保不失，才有美斯下半場妙射開紀錄的表演舞台。

16強鬥澳洲，又果敢出迎封位，把加朗古奧（Garang Kuol）近門抽射撲到再接實。美斯再力讚，「多得他的撲救，我們球隊才沒有受到更多痛苦。」

天道酬勤，十年來不放棄、加倍努力，令馬天尼斯抓得住機會。這位美斯身邊最可靠的男人，能否幫助美斯贏得首座世界盃？

馬天尼斯勇救險球，成為阿根廷的晉級功臣之一。（Getty Images）

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