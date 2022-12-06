世界盃︱撲出日本3個12碼　克羅地亞靚仔門將出身書香世家

撰文：吳慕兒
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世界盃16強日本對克羅地亞激戰120分鐘難分勝負，要用最殘酷的互射12碼決勝。克羅地亞門將利華高域（Dominik Livaković）挺身而出，左飛右撲擋出日本3個12碼，領軍昂然晉級8強。
爸爸是工程師、祖父是醫生，利華高域出身書香世家，卻從未想過追隨父輩步伐，因為足球早已選擇了他。

克羅地亞門將利華高域（Dominik Livaković）憑這雙手帶領球隊擊敗日本，晉級八強。（Getty Images）

克羅地亞兩代門將連續兩屆16強撲出3球12碼

上屆世界盃16強克羅地亞對丹麥，利華高域在後備席看着國家隊師兄蘇巴錫（Danijel Subašić）一口氣救出3個12碼，球隊最終勇闖決賽，書寫國家隊最光輝一頁；4年之後，「格仔兵團」同一舞台同一階段對手換成日本，輪到這個27歲靚仔門將當主角，撲出南野拓實、三笘薰和吉田麻也的12碼，領軍晉級8強，同時成為繼葡萄牙門將列卡度（Ricardo）和蘇巴錫後，世界盃歷來第三位互射12碼階段救出3球的門將。

克羅地亞門將連續兩屆創下歷史，成為一時佳話，利華高域與蘇巴錫一樣，來自當地沿海地市札達爾（Zadar），他一直視對方為學習對象，「對我來說，蘇巴錫從來都是位世界級門將，我經常問他意見。他告訴我，作為門將最重要的事情就是保持冷靜，把關時聆聽自己和信任自己的本能。 」

今仗對日本，他完全遵從大師兄的教導，撲出3球12碼成為晉級功臣，他賽後說：「比起研究主射球員，其實更多的是靠本能反應……這幾球12碼不算太難擋，但他們射得很用力。」

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克羅地亞晉級英雄：利華高域

+8

互射12碼，基本上就是門將與主射球員之間的單對單對決。利華高域與日本門將權田修一身高同為1.87米，二人站出來的感覺差別甚大。這位克羅地亞門將不單手長腳長，看起來更高大，更重要是身上一股霸氣自信，震懾對手。

這是個此消彼長的遊戲，3個射失日本球員面對利華高域時，明顯信心動搖，昔日他曾在訪問中說過，「我喜歡大戰，空氣中也可感受到那氣氛和腎上腺素，那正是我集中力最強的時候。」足球最大舞台給他的表演機會，利華高域狠狠抓住了，相信賽事後必定引來球探注視。

效力克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模已經7個年頭，利華高域已曾多次與外國球會扯上關係，轉會消息只聞樓梯響，他也不急於出國搵食。不過相信經過今屆世界盃，海外聘約相信很快大排長龍。

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克羅地亞靚仔門將與太太Helena：

爺爺是醫生、爸爸是建築工程師兼前高官

利華高域不止外型高大俊朗，舉止談吐亦溫文有禮，完全沒有「波牛」感覺。這多少跟他的成長背景有關。他已故的爺爺是醫生、嫲嫲是英文老師、爸爸是建築工程師並曾擔任政府高官，書香世家背景，家人不止沒有強迫他讀書上大學，爺爺生前更是最大力鼓勵他當運動員的長輩。

「跟每個孩子一樣，我參與過包括籃球在內的各種運動，直到我知道足球是我最愛。爺爺一開始已在支持我，他是我能有今天的最大原因。」他細數，「爺爺教導我關於人生的很多事情，謙遜永遠排第一位。就算是現在，謙遜仍是我人生中的核心價值。」

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6歲開始踢足球，利華高域不像其他門將那樣小時候踢過其他位置，「由第二課練習開始，我已是門將」，自此留在兩條門柱之間，彷彿是命中注定當門將，並在今屆世界盃大放異彩。

克羅地亞上屆在蘇巴錫把關下殺入決賽得亞軍，今屆換上利華高域，陣中換入大量新血，靈魂人物莫迪歷卻已屆37歲「高齡」。與日本互射12碼時，莫迪歷早已被換出，他在後備席緊張地看着一班隊友，賽後慶祝他溫馨地與利華高域頭貼頭，又伸手摸了摸這個年輕10歲的戰友。8強要過巴西一關，談何容易？然而「格仔兵團」一班球員再次證明自己仍然可以。

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2022世界盃16強，日本對克羅地亞的賽果？

兩隊在120分鐘踢成1：1，互射12碼日本1：3負克羅地亞。

2022世界盃克羅地亞的8強對手會是？

巴西，他們在16強以4：1擊敗韓國。

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