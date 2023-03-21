香港再辦國際賽車大賽　11月中環鬥場地越野車　或設流動企位吸客

繼2019年的Formula E後，香港將再舉辦國際賽車大賽，世界場地越野車錦標賽（FIA World Rallycross Championship）周二（21日）公布，新季最後一站比賽將在香港中環海濱活動空間上演。



國際汽車聯會（FIA）旗下世界場地越野車錦標賽，新賽季將首度落戶亞洲，賽事經葡萄牙、挪威、瑞典、英國、比利時、德國及南非站後，今年11月11至12日會在香港舉辦最後一站賽事。

場地越野車比賽形式接近場地房車賽，每場會有5名車手、配備馬力達到680匹的電動戰車角逐，於賽道上碰撞搶位，節奏明快。

世界場地越野車錦標賽今日於文華東方酒店舉行香港站啟動禮。（袁志浩攝）

大會今日於文華東方酒店舉行啟動禮，賽事大中華籌辦機構Teamwork Creative Events行政總裁王思禮透露，比賽將於中環海濱上演，正向政府申請使用龍和道作賽道，初步估計全長約1.2公里，當中會「有彎有跳台」，並使用一半泥地、一半柏油碎石路的設計。

今次將是賽事第一次設城市賽道（city track），王思禮指，這正是比賽選擇由香港主辦的原因之一，「香港有它的魅力，我們特別喜歡維港背景，外國賽道通常都在郊外，但我們在市中心，目的是普及化，希望讓更多觀眾參與。」

賽事大中華籌辦機構Teamwork Creative Events行政總裁王思禮。（袁志浩攝）

雖然賽事預算要花約8000萬港元，但王思禮稱票價會有貴有平，「最便宜的門票一定比Formula E時更平，因越野賽給人更親民的感覺。而在至少可容納5000人的看台外，我們也想增設流動企位。」

王思禮最後表示，籌辦機構與賽會已簽下3年合約，世界場地越野車錦標賽有望連續3年於香港上演，惟比賽或不限於香港舉行，未來有機會於中國內地城市多舉辦一站賽事。