足球｜女教練暫掌英乙男子隊創英國歷史　「激動人心的一刻」

對香港球迷來說，大家應會記得「牛丸」陳婉婷，她曾在2015/16球季，帶領東方龍獅贏得聯賽及高級組銀牌冠軍，是世界首名女教頭領軍贏得男子頂級聯賽冠軍。

相較之下，英國漫長的足球歷史中，卻一直沒有女性擔任男子職業足球隊教練——直至今天（6日）的格連森林（Forest Green Rovers）與漢娜丁妮（Hannah Dingley）。



在愛華頓兩度擔任看守領隊的鄧肯費格遜（Duncan Ferguson），今年1月成為格連森林的領隊，生涯首度擔正領軍。不過，執教生涯卻未太順遂，格連森林在18場英甲聯賽中，僅贏得1場，最終更提早4輪降班，格連森林周二（4日）決定解僱這名愛華頓名宿。

鄧肯費格遜執教戰績不濟，日前被格連森林解僱。（Getty Images）

鄧肯費格遜落鑊後，格連森林班主雲斯（Dale Vince）決定委任青年軍領隊漢娜丁妮擔任看守領隊，成為英格蘭球壇史上首名女子領隊執教男足球隊。

丁妮首度領軍，對手就是第8級別球隊Melksham Town，今仗近700名球迷入場，這名來自威爾斯的39歲女教頭督師下，格連森林與對手打成1：1平手，但無論戰果如何，也不會改變丁妮改寫歷史的事實。

漢娜丁妮表示不希望女教練這個身份被過度關注。（路透社）

丁妮擔任格連森林的青年軍領隊4年，亦是唯一一名在英格蘭足球聯會（English Football League，簡稱EFL）任教青年軍的女教練。如今寫下歷史一頁，丁妮直言是「激動人心」的一刻，希望成為其他女性教練的榜樣，「這能讓她們知道，只要努力的話一切皆有可能。能成為史上第一人的感覺很好，但我不希望會成為唯一一個。有點令人失望的是，我目前仍是唯一一名青訓女教練。」

或許有人認為，格連森林委任丁妮做主帥，並非為了成績，只是為了噱頭，丁妮坦言是以球隊利益為優先，「季前備戰已經開始，新球季亦快將來臨，我有幸站出來帶領這間不斷進步及有遠見的球會。我的上任不是噱頭，若任何事情有所偏差，證明或許這個決定是個錯誤。」

比賽現場有球迷展示支持漢娜丁妮的語句。（Getty Images）

丁妮擁有歐洲足協專業教練牌照（Pro License），班主雲斯直言委任丁妮是個自然的決定，「丁妮執教青年軍有亮眼的戰績，委任她成為看守領隊是十分自然的決定，這與球會的理念也相符。」

雲斯被問到丁妮會否擔正時，他坦言需要與其他人競爭，「若她（丁妮）有意角逐的話，那便會與其他人一起競爭，我們會收到上百個申請，然後根據成績來任命下一任教頭人選，這無關於你的性別、性取向、種族，我們都不感興趣。」