女子世界盃︱英格蘭7號魔咒？羅倫占士瘋狂紅牌被稱「碧咸時刻」

女子世界盃16強英格蘭對尼日利亞全場踢成0：0，法定時間90分鐘完場前數分鐘，21歲的羅倫占士（Lauren James）一時衝動，一腳踩向對手臀部紅牌被逐。

英格蘭在尾段以至加時階段均須以十人應戰，羅倫占士幾乎淪為球隊出局罪人，幸好女三獅憑互射十二碼淘汰對手晉級八強，但羅倫占士這面紅牌勾起不少英格蘭人在1998男子足球世界盃的傷痛回憶，將它形容為「碧咸時刻」（Beckham moment）。



羅倫占士一腳踩向對手臀部，紅牌被逐，令英格蘭在比賽尾段十人應戰。（Getty Images）

英格蘭21歲新星羅倫占士為車路士守將列斯占士（Reece James）的妹妹，爆炸力強、速度快且球技出眾，被形容為女足界的「作弊碼」（Cheat code），列斯占士曾聲稱妹妹為「全球最佳女子足球員」，大讚羅倫球技較不少英超男子球員更出色，今屆賽事期間曾屢次在社交媒體發文支持妹妹。

兩兄妹目前同樣效力車路士，由於男子足球影響力遠勝女足，羅倫占士不想再當「列斯占士個妹」，希望在今屆賽事踢出表現，令大家記住她的名字。

列斯占士常常讚賞妹妹羅倫的球技和表現。（Getty Images）

羅倫占士信守承諾，對丹麥的分組賽今屆首度正選上陣，初段即以一記「世界波」為英格蘭開紀錄，英軍終憑這球1：0小勝；繼而在對中國一仗交出3次助攻，並個人梅開二度，助英格蘭大勝6：1。

然而對尼日利亞的比賽，再次正選上陣的羅倫占士全場受制對手，完全未能發揮進攻能力，年輕的她完場前更一時按捺不住，趁對手倒地後一腳踩向對手臀部。球證初時先出示黃牌警告，VAR介入後球證到場邊觀看慢鏡，「升級」改判紅牌，一次不智行為令英格蘭陷入十人應戰苦況。

1998世界盃英格蘭16強大戰阿根廷，碧咸一記「虎尾腳」紅牌被逐。（影片截圖）

羅倫占士首次參加世界盃決賽周便披上一件被寄予厚望的7號球衣，16強階段一次魯莽侵犯對手被罰紅牌，不禁令英格蘭球迷聯想起1998年世界盃英格蘭16強遇上阿根廷，碧咸踢向施蒙尼那記報復式「虎尾腳」帶來的紅牌。

，英格蘭名宿連尼加形容羅倫占士的犯規為「碧咸時刻」。（Twitter截圖）

羅倫占士今次整個人踩在對手身上，犯規嚴重程度誇張得多，不過當年碧咸同樣是英格蘭7號球員，也是首度參與世界盃決賽周，英格蘭名宿連尼加形容，「一時的瘋狂，羅倫占士一個『碧咸時刻』，令英格蘭女足剩下十人應戰。」

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當年英格蘭互射十二碼遭阿根廷淘汰，碧咸在傳媒渲染下成為出局罪人，跌入生涯最低潮，他早前重提這段25年前經歷仍耿耿於懷。羅倫占士較幸運，今次英格蘭女足同樣戰至互射十二碼階段，但成為勝利的一方。

羅倫占士領紅後，按例至罰停賽1場，將缺席英格蘭的八強賽事，然而國際足協（FIFA）有可能追加懲罰，如增至3場將緣盡今屆賽事。