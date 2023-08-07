女子世界盃︱英格蘭10人應戰12碼挫尼日利亞　羅倫占士紅牌被逐

女子世界盃16強英格蘭對尼日利亞，英軍女足縱有中場大將禾殊（Keira Walsh）傷癒復出，但未能發揮6：1大勝中國一仗時的強大攻力，法定時間完場前更有羅倫占士（Lauren James）被逐。

雙方法定時間互無紀錄，英格蘭十人應戰下加時維持0：0比數，終憑互射十二碼4：2淘汰對手晉級八強。



英格蘭互射十二碼擊敗尼日利亞，晉級2023女子世界盃八強。（路透社）

英格蘭女足最後一輪分組賽6：1大勝中國，今屆賽事首次採用的3-4-1-2陣式進攻火力強大，當中21歲新星羅倫占士光芒四射，個人獨得2入球3助攻。今仗面對尼日利亞，基本上排出相當陣容，唯一變動只是對丹麥一仗傷出的中場核心禾殊復出，取代施琳（Katie Zelem）的防守中場位置。

尼日利亞今屆表現相當突出，分組賽先賽和東京奧運金牌得主加拿大，繼而更以3：2擊敗東道主之一的澳洲，在A組次名出線。英格蘭面對尼日利亞可謂並無甜頭，即使控球達57%，射門反而不及「超霸鷹」次數多。

上半場33分鐘英格蘭曾有入球機會，左翼衛戴莉（Rachel Daly）前場與對手相撞後倒地，球證一度判罰尼日利亞十二碼，惟VAR介入後被推翻。歐洲國家盃冠軍英格蘭缺少歐國盃神射手兼助攻王美特（Beth Mead）和進攻大腦卻比（Fran Kirby），今次決賽周除對中國一仗外，中前場無論供應和進攻火力均大大減弱，今仗對尼日利亞問題再次呈現。

年輕的羅倫占士全場受制對手，今仗完全未能發揮進攻能力，完場前更一時按捺不住，趁對手倒地後一腳踩向對手臀部。球證初時先出示黃牌警告，VAR介入後改判紅牌，一次不智行為令英格蘭陷入十人應戰苦況。

少踢一人的英格蘭加時仍力保0：0和局，捱至互射十二碼由英格蘭先主射，球隊劊子手史坦威（Georgia Stanway）卻射失，可是尼日利亞的Desire Oparanozie同樣宴客。英軍之後3名球員，包括後備前鋒英姬倫（Bethany England）、戴莉、格蓮活特（Alex Greenwood）全數射入，尼日利亞次輪的Michelle Alozie射失，之後兩名球員就算射入，英格蘭第五輪仍由歐國盃奠勝入球功臣姬莉（Chole Kelly）主射入網，鎖定4：2勝果。

英格蘭驚濤駭浪下晉級八強，卻要面對羅倫占士停賽，以及禾殊120分鐘離場時一臉痛楚，似乎再度受傷的消息。到底在賽事能走多遠，仍是疑問。