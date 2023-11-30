歐聯分組賽A至D組出線形勢　曼聯續包尾　阿仙奴大勝奠定首名

歐聯分組賽完成5輪，各組出線形勢更明朗，最具懸念是曼聯所在的A組，「紅魔鬼」兩度領先下遭加拉塔沙雷逼和，除了拜仁慕尼黑，另外3隊仍然有望爭次名晉級。阿仙奴大勝朗斯6：0，同時穩奪小組首名的資格。



歐聯分組賽E至H組晉級形勢 死亡之組多蒙特突圍 餘下三隊爭一席

已肯定入16強的隊伍：馬德里體育會、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑*、多蒙特、國際米蘭、拉素、RB萊比錫、曼城*、皇家馬德里*、皇家蘇斯達﹑阿仙奴*﹑燕豪芬

*為鎖定小組首名

A組：曼聯和波包尾下輪決生死

今輪賽果：加拉塔沙雷3：3曼聯；拜仁慕尼黑0：0哥本哈根

末輪賽程：曼聯 對 拜仁慕尼黑；哥本哈根 對 加拉塔沙雷

A組的出線形勢最混亂，除了穩奪首名的拜仁外，另外3支球隊都仍有機會。曼聯作客加拉塔沙雷，在兩度領先下仍未能全取3分，對紅魔鬼爭晉級是一大打擊；拜仁與哥本哈根全場互交白卷，兩場同樣未分勝負，曼聯以4分繼續排榜尾，形勢亦是最被動。即使曼聯最後一輪主場擊敗拜仁，哥本哈根與加拉塔沙雷只要分出勝負，紅魔鬼就篤定出局。

歐聯｜曼聯憾和加拉塔沙雷 奧拿拿兩接罰球兩犯錯 坦赫格拒怪責

歐聯A組。（UEFA官網截圖）

曼聯作客兩度領先下依然未能在加拉塔沙雷身上全取3分。（Getty Images）

B組：阿仙奴大勝穩奪首名 燕豪芬憑較佳對賽晉級

今輪賽果：西維爾2：3燕豪芬；阿仙奴6：0朗斯

末輪賽程：朗斯 對 西維爾；燕豪芬 對 阿仙奴

阿仙奴與燕豪芬在B組雙雙贏波，攜手出線，大勝朗斯6：0的兵工廠以12分穩奪首名，而燕豪芬則以次名晉級，即使朗斯下場擊敗西維爾，燕豪芬又輸波的話，但這間荷蘭球會對賽較佳（對朗斯一勝一和），所以同樣篤定晉級。

歐聯B組。（UEFA官網截圖）

阿仙奴主場6球大勝後，同時穩奪小組首名。（Getty Images）

C組：皇馬鎖定首名

今輪賽果：布拉加1：1柏林聯；皇家馬德里4：2拿玻里

末輪賽程：拿玻里 對 布拉加；柏林聯 對 皇家馬德里

皇家馬德里主場以4：2擊敗拿玻里，以15分高踞榜首，同時肯定以小組首名過關；布拉加今仗與柏林聯打成1：1平手，以4分排第3位，下輪將作客拿玻里，上演生死戰，必須擊敗對手才有望晉級，但布拉加現時得失球差是-4，下場需要大勝才可過關。

比寧咸再有進賬，助皇馬擊敗拿玻里。（Getty Images）

歐聯C組。（UEFA官網截圖）

D組：國際皇蘇下輪交鋒爭榜首

今輪賽果：賓菲加3：3國際米蘭；皇家蘇斯達0：0薩爾斯堡

末輪賽程：薩爾斯堡 對 賓菲加；國際米蘭 對 皇家蘇斯達

D組形勢最簡單，國際米蘭與皇家蘇斯達早已雙雙出線，唯獨是未知榜首誰屬，兩軍今輪齊齊和波，下輪將會正面交鋒。國米與皇蘇上次對碰打成1：1平手，皇家蘇斯達在得失球差上有優勢。

國際米蘭作客與賓菲加打成3：3。（Getty Images）