朗尼執教伯明翰15場火速被炒　爭升班變護級管理層咎由自取︱英冠

撰文：吳慕兒
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足球管理的失敗例子實在不少，英冠球隊伯明翰的極速滑落，還是教人感到難以置信——當球會在聯賽排第六位，在有利位置力爭升班，為了名氣領隊的虛榮，辭退本身的主帥烏斯泰斯（John Eustace），聘用前英格蘭國腳朗尼（Wayne Rooney），結果球隊創下一段全英冠最差成績：9負4和，只得2勝，一下子跌至第20位。
朗尼上任時，伯明翰其中一位班主域拿（Tom Wagner）大讚他：「韋恩是個天生贏家」，最終朗尼領軍僅15場聯賽便極速被炒，實在諷刺。

執教伯明翰是朗尼的第三份教練工作，僅領軍15仗便被炒。（Getty Images）

美國新班主咎由自取

2023年10月，伯明翰在聯賽兩連勝升上聯賽榜第六位，球會為得到名氣響亮的朗尼，不惜辭退掌帥15個月的烏斯泰斯，並與朗尼簽約3年半。這是伯明翰美國新班主Shelby Companies Limited 2023年7月入主球會後作出的首個領隊變動。

朗尼曾任教打比郡和美職聯（MLS）球隊華盛頓聯隊（D.C. United），即使未見卓越執教成績，勝在名氣響亮，連助教團也星光熠熠，包括前英格蘭隊友艾殊利高爾及曼聯前隊友奧沙。而他在華盛頓聯隊的助手Carl Robinson及Pete Shuttleworth亦跟隨他到伯明翰工作。可是名氣換不了成績，周一剛以0：3不敵列斯聯，吃下領軍短短日子以來的第9場敗仗，伯明翰在26仗後得28分，排英冠第20，距離降班區只得6分差距。

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朗尼曾執教打比郡。（Getty Images）

朗尼領軍僅15仗極速被炒

賽後朗尼仍誓言會戰鬥下去，惟周二早上球會在訓練場召開職員會議，宣布朗尼被炒的消息。球會行政總裁曲克（Garry Cook）在聲明中稱，「我們致力去做為伯明翰帶來成功的必要事情。不幸地，韋恩跟我們在一起的日子未如預期，而我們決定轉到另一方向發展。」

兩個半月前班主一句「韋恩是個天生贏家」言猶在耳，如今朗尼因差劣領軍戰績極速被炒，一切都是球會管理層咎由自取。

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烏斯泰斯據悉對重返伯明翰持開放態度，但球會管理層為面子應不會重新聘用他。（Getty Images）

伯明翰的爛攤子應如何收拾？最佳人選當然是前主帥烏斯泰斯，英國《每日郵報》指烏斯泰斯對重返球隊持開放態度，但伯明翰管理層聘用朗尼犯下大錯，相信不會再次聘用烏斯泰斯來承受「請錯人」這個奇恥大辱。

朗尼退役前效力當時仍在英冠的打比郡，2020年底高古離任，他暫代職務出任球員兼領隊，至2021年1月退役，正式成為領隊，是他第一份主帥工作。無奈球隊因財政問題被扣21分，打比郡終要降班英甲，朗尼跟球會共同進退，可是球會財困問題難解，朗尼終在2022年6月辭任領隊一職。

他隨即轉戰美國，重返曾效力的美職聯（MLS）球隊華盛頓聯隊（D.C. United）執教，MLS常規賽2023年10月完結，朗尼連續兩季未能領軍晉身季後賽被炒，之後傳出伯明翰有意向他招手，藍軍最終辭退烏斯泰斯，聘用朗尼，寫下球會歷史最差勁的一段日子。

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