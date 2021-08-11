九把刀外母打AZ疫苗後離世　注射前極健康決定解剖　催淚長文悼念

九把刀今天（11日）寫下長文悼念岳母，其中談到岳母在疫情爆發後怕太常請假職位會被取代，所以每天還是去上班，但這樣就沒能和過往一樣常常見到孫女，為此特別四處追問殘劑和最新一期疫苗實驗的消息，最後在7月26日輪到她打AZ疫苗，沒想到7月30日出現症狀後沒了呼吸心跳，在抵達醫院前就離世了。



九把刀今天（11日）寫下長文悼念岳母，其中談到岳母在疫情爆發後怕太常請假職位會被取代，所以每天還是去上班，但這樣就沒能和過往一樣常常見到孫女，為此特別四處追問殘劑和最新一期疫苗實驗的消息，最後在7月26日輪到她打AZ疫苗……

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岳母剛打完沒有任何不適，不過7月30日開始出現症狀：「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」當天下午她躺在沙發上休息，岳父睡完午覺醒來看見岳母以奇怪的姿勢躺在沙發上，前往關心後發現沒有呼吸，在119電話指導下進行CPR直到醫護人員趕來。

九把刀回憶當下的心情就像胸口整個被挖空一樣：「媽媽在送達醫院前就走了。急診室裡，我們圍繞著媽媽，摸著她的頭髮，她的臉，她的手，不停地道謝，感激她用盡一生的愛陪伴我們，魯拉也一直說愛妳愛妳，還不停地蹭蹭撒嬌。所有人都哭崩了。」

九把刀希望能夠給岳母和一家人一個清楚明白的答案，所以雖然深受打擊：「我們還是忍痛將媽媽的大體送交司法解剖完畢，正等待後續報告出爐。我自己也在媽媽走後第三天，按照原訂計畫去診所打了AZ疫苗。這是我能做的，想做的，也必須做的，因為媽媽，也想為這個世界盡一針之力。」

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