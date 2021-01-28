拜登將號召盟友協同抗華　中美需要「第二次建交」？｜專家有話說

撰文： 蕭予 戴侖 最後更新日期： 2021-01-28 21:00

儘管民主黨和共和黨的分歧越來越大，但雙方維護美國在全球的霸權地位這一目標是一致的。在對華問題上，可以預見，拜登上台之後的美國會繼續對中國施壓。 中國社科院美國外交研究所主任袁征在接受《香港01》採訪時指出，兩黨的區別在於手法不同，拜登團隊將更注重號召盟友對抗中國。 此為系列採訪第二篇。

01： 你曾提到美國國會有「將中國視作挑戰」的共識，這個挑戰的定義，中美雙方有不同的理解，中國和美國都面對一個重新認識對方的問題。

過去四年，特朗普政府針對中美關係做了很多激進舉措，拜登上台之後全球各界皆期待理性美國的回歸，是以中國需要趁機講清楚所謂「挑戰」的意涵，也即不應避諱「挑戰」這個詞，而是將實際問題點出來，你怎麼看待這種說法？

袁征：其實，無論是公開還是私下場合，中方都表達過這樣的觀點。中方的共識是，沒有意願同美國爭霸，中方關注的是中國如何發展得更好，中國如何實現偉大民族復興的問題。但美國不這樣認為，中國再怎麼解釋，美國都不信，這就是問題所在。

所以問題根本不在於中國的表態，即便在中美關係比較平穩，中國國家實力還比較弱的時候，美國還是有一批人，尤其是持現實主義視角的人，都認為中國一定會挑戰美國霸權地位。

早在90年代，美國現實主義的各個流派，不斷有文章論及中國，其中之一的白邦瑞（Michael Pillsbury）就曾提出，中國一建立，就是要成為世界強國，挑戰美國。

拜登就職典禮現場（點擊圖集瀏覽）：

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無論中美關係是好還是壞，中方都提出要合作共贏，構建新型大國關係。但問題在於，如果中美的戰略互信無法建立，說再多也沒有用。因為美國的邏輯是，中國聲言不會挑戰美國的霸權僅是因為力量尚不夠，還無法挑戰美國，中國之所以這麼說，是為了獲得更多崛起的時間和空間，一旦中國有實力了，中國就不會這樣說了。

無論從主觀還是客觀，美國並不相信一個崛起的中國不會對美國構成挑戰。美國奉行現實主義理念，尤其是對特朗普政府中的極端反華政客而言，中國說什麼並不重要。

一方面美國國內的問題越來越多，很多問題在短期內無法得到解決，另一方面，無論中國的體制如何，中國的實力不斷增長是事實，國際影響力不斷提升也是事實。美國看到了這一點，共產黨領導的中國與美國的價值理念完全不一樣，這種意識形態差異也影響了美國的戰略判斷，加劇了不信任程度。

相對而言，拜登團隊的人員比較理性，他們對待中國崛起的挑戰，手法上會與特朗普不同，這是前面提到過的。但值得注意的是，在美國國內，的確存在而且會繼續存在一種傾向，就是把無法在國內排解的矛盾，在外界找一個對手來承擔責任，特朗普政府已經這樣做了，所以他在吿別演講中還要說「中國病毒」。

作為一個大國，一個科技強國，做出如此荒唐的事情，枉顧基本的科學事實，着實讓外界大跌眼鏡。未來的美國，這種樹立外敵的傾向還會存在，雖然這樣做不會解決美國的問題，但是可以增強國內凝聚力，從政治上緩解壓力，這個客觀效果是存在的。

對於現在的拜登團隊而言，他們其實也已經把中國當成了最大挑戰，俄羅斯都排第二。在這樣的認知基礎上，對華強硬肯定會繼續，同時在對華關係的問題上，投入更多精力，至於具體怎麼做，那是他們的選擇。

按你問題所述的講法，只要中美坐下來溝通，無論是官方還是民間，對於中美關係都是有益的。現在的問題是，特朗普時期把很多路給堵死了，美國單方面中斷了中美原來的溝通機制。

01：在你看來，拜登之後恢復中美溝通渠道的可能性大嗎？或者說，中美關係重置的突破口有哪些？

袁征：下一步就看拜登怎麼去做，目前看來，拜登若要恢復與中國的對話，應該不會有很大問題。因為多年以來，中國一直強調合作共贏，不衝突、不對抗、相互尊重的中美關係。反倒是美方一直畏畏縮縮。溝通是否有效，要靠雙方的努力，取決於互信。

坎貝爾提出了一些建議，他說中美可以先從一些具體事件入手，比如簽證問題和新聞報道的問題。

特朗普時期做了很多惡化中美關係的事情，把中國的新聞媒體列為外交使團，關閉休斯頓領事館等等。給出的理由只有捕風捉影的一條，從事間諜活動，作為對等反制，中國只能關閉成都領館。

特朗普執政期間，以國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為代表的官員持續採取對華強硬政策。（Getty）

後來美國沒有繼續關中國的領館了，是因為中國說，只要美國關舊金山或者紐約領事館，中國就關上海領事館。所以美國後來不斷打台灣牌，這是中國最敏感的問題，也是中國的軟肋。

這就導致中美關係不斷惡化，很多事情不是中國挑起的，是美國一手造成，拜登上任以後，只能期待從具體問題入手，看雙方能否積累一定的互信。

01：過去四年，世界政經格局發生了巨大變化，特朗普政府加速了整個變化的過程。有一種觀點認為，拜登上台之後，中美需要一次「二次建交」，指的是重新認知對方，因為中美當初建交是在美蘇冷戰的世界格局之下，當世界發生變化時，中美也需要重新認知對方，對此你怎麼看？

袁征：「二次建交」，這種說法有一定的合理性。時過境遷，世界正處在習近平所說的「百年未有之大變局」中，整個力量中心由西往東遷移。發展中世界可能在本世紀中葉，經濟總量將超過發達國家的總量，甚至不用等到本世紀中葉，這確實是百年來的重大變化。

當然，中國是其中的「領頭羊」，中國的發展會客觀來看會對現有國際格局產生影響和衝擊，這是不能矢口否認的。中國再三強調，不會推翻現有國際秩序，而且中國已經很好地融入了現有國際秩序，這對中國的發展也是有利的。

最新數據，中國的GDP已經到達了美國的75%，百年來最高，已經超過了當年的日本，而且這一趨勢還在不斷強化。英國預測，到2028年，中國可能在GDP總量上超過美國，當然，不僅僅侷限於GDP總量，還有軍事和科技以及國際影響力等綜合國力的提升。

中美之間是否會重新認知對方？前後過程其實不能完全割裂，因為40年前中美建交，雙方達成的基本原則，我不認為已經過時。問題是，美國並沒有落實當初的共識，甚至在試圖顛覆當初的承諾，美國在三個中美公報中都承諾堅持一國中國原則，但事實是，美國在台灣問題上不斷開「倒車」，不斷將美台關係政治化。

從某種意義上看，特朗普也是在重新認知中美關係，他對此還很驕傲，離任時說「我是過去四十年來，第一次對中國強硬，維護美國利益的美國總統。」他確實改變了美國的對華認知。

如果中美雙方無法客觀理性看待對方，無論是二次建交還是三次建交都不可能發生。美國從來都認為，「美國就應該是世界第一」，面對其他國家崛起，無論是中國還是當年的日本，美國都只會打壓。但美國怎麼可能永遠當老大？這與世界潮流是不符合的。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）將在2月1日就中美關係現狀和前景發表視訊講話。美國美中關係全國委員會（NCUSCR）1月25日在官網公布上述信息時介紹，這是拜登就任以來，楊潔篪對美國觀眾的首次講話。（Getty）

01：這個過程最重要的一點是，對中國而言，將中美關係放在中國與西方的更大的視角之下，而美國應該改變「例外」的霸權心態。

袁征：改變對華的看法，其實分正負兩方面。按照這個邏輯，特朗普時期也在與中國進行「二次建交」，只不過是朝着反方向。

「二次建交」這種建議，我認為出發點是好的，但問題在於，以美國為首的西方國家，在它們主導建立的國際秩序中，能否客觀理性看待非西方國家的崛起。現實情況是，中國無論怎麼解釋，美國都不信，2010年以後，美國確實在重新認知中國，但這種認知完全是負面的。

現有的國際體系，有合理的成分，但隨着時代的變化，也需要進行一些改革。就國際秩序而言，其實美國也一直在提，要對世衛組織進行改革，要提高聯合國的效率，因為美國認為，中國在其中的影響力太大了。

在美國眼中，聯合國和世衛組織都必須要聽它的，其他國家只能充當「次要角色」嗎。但國際秩序的改變，不能以某一個國家的利益為準。所以，「二次建交」客觀上有一定意義，但問題在於，這種概念和現實是有落差的。