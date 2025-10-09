裏外不是人的默克爾　為什麼愈發不合時宜？

就在特朗普施力加沙停火的當下，僵持的俄烏戰場雖然沒有解凍跡象，卻傳出檢討反省的「場外雜音」。

10月6日，德國前總理默克爾（Angela Merkel）接受媒體專訪時稱，自己在2021年6月就已發覺，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不再重視圍繞烏東衝突的「明斯克協議」（Minsk Agreement），衝突似乎出現惡化跡象。於是自己嘗試建立新模式，也就是讓歐盟直接與俄羅斯對話。

結果，據默克爾所說，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛與波蘭表示反對，認為歐盟成員無法就對俄策略達成共識，「無論如何，這（歐俄對話）並沒有發生。然後我離任，普京的侵略就開始了。」

顯然，默克爾雖沒有將戰爭爆發直接歸咎於東歐國家，卻是暗示自己當年無力回天，並在背景因素上意有所指。可想而知，相關國家的政治人物也因此不滿，並且紛紛回擊。

例如波蘭前總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）就在社交媒體X（前稱Twitter）痛批：這份專訪證明默克爾是上世紀以來，對歐洲最有害的德國政客之一；愛沙尼亞外長查克納（Margus Tsahkna）也重申，俄羅斯要對俄烏衝突負全部責任；拉脫維亞前總理卡林什（Krišjānis Kariņš）則指出，默克爾一向都不同意「（歐洲）不可能真誠與普京打交道」的觀點，並強調：「但令我驚訝的是，在烏克蘭發生這麼多事之後，她竟然仍然這麼想。」

往復之間，過去裏外不是人的默克爾，在當今歐洲也似乎愈發「不合時宜」。不過這個過程，也並不是瞬間發生。

2025年9月16日，德國前總理默克爾（Angela Merkel）在柏林出席一場展覽會的開幕式。（Getty）

從守護和平到綏靖失敗

回顧過去20年，默克爾確實是最能與普京溝通的歐洲領導人，正如當前特朗普，也算是近年與普京最有交情的美國總統。而兩人也都因為對俄姿態蒙受罵名，只不過受時間線發展影響，默克爾的光環斑駁，明顯比特朗普早得多：特朗普至少是2025年上任後才蒙受批評，默克爾則是2022年戰爭爆發以來，便深陷輿論漩渦至今。

顯然，西方對默克爾的普遍指責就是「綏靖失敗」，認為2014年克里米亞危機、頓巴斯內戰爆發後，默克爾主政的德國並沒有展現強悍的姿態、懲罰俄羅斯，反是力主各方停火和談，無形之中默許了俄羅斯侵略的既成事實，過程也就像1938年英法義不顧捷克抗拒，強力主導慕尼黑協議（Munich Agreement）、默許納粹併吞捷克領土，結果也同樣是導致納粹更肆無忌憚的侵犯。

接著，更有不少歐陸國家指責默克爾規劃「北溪」管線，認為默克爾的初始動機雖然是借歐俄能源合作，對沖美國影響力、實現歐洲自主，甚至在一定程度讓俄羅斯融入「歐洲大家庭」，但從結果來看，只是讓歐洲的能源安全持續受制莫斯科，間接導致了開戰初期的能源與通脹危機。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）附近，北溪 2 號管道洩漏的氣泡直達波羅的海海面。（丹麥國防部 Via Reuters）

簡單來說，從克里米亞危機到俄烏戰爭爆發，默克爾的外交解決做法被貶為「綏靖失敗」；特朗普當前的斡旋停火，則被諷為「準備綏靖」。至於兩人的共同烙印，就是「當代張伯倫」。

當然，默克爾面對指責，也不是無能為力、從不反擊。2022年4月3日，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）批評德法在2008年反對烏克蘭加入北約後，默克爾就在4日通過發言人回應，「支持自己在2008年的決定」；同年6月7日默克爾更在受訪時強調，俄烏衝突是巨大悲劇，「我已嘗試努力避免災難，倘若外交手腕不成功，那也沒有錯。我不認為我現在應說那是錯誤，我不會道歉」；9月27日，默克爾再度呼籲，不要認為普京的核威脅是虛張聲勢，嚴肅對待不是軟弱的表現，而是政治智慧的象徵，有助保留行動或制定新策略的空間。

整體來說，默克爾的上述反駁緊扣一個主題：自己的最高目的是避免戰爭爆發、維護歐俄整體和平，當然也迴避了犧牲烏克蘭的現實。不過從後續發展來看，默克爾顯然不是一套拳法打到底，而是隨著戰事膠著、攻擊日甚，逐漸暴露胡亂出拳的窘態。

烏克蘭總統澤連斯基2019年5月上台後，曾在同年12月在巴黎與法國總統馬克龍、時任德國總理默克爾、俄羅斯總統普京舉行四方會談，討論烏克蘭東部局勢。（Getty Images）

在輿論中凌亂的默克爾

例如2022年12月7日，默克爾在接受德國《時代周報》（Die Zeit）採訪時就稱，德國之所以促成俄烏簽訂《明斯克協議》（Minsk Agreement），是為了「給烏克蘭時間」，讓烏軍變得更強大。

顯然，默克爾在開戰之初的反駁，除了意在搶救名譽，也似乎有意穩定歐俄關係，或許是認為戰爭很快就能結束。但沒想到俄軍表現不如預期，烏克蘭則在北約書寫下持續鏖戰，結果戰事一路膠著，於是默克爾也開始向政治正確靠攏，將論述重點由「為了歐俄和平不得不犧牲烏克蘭的部分利益」，轉向「面對戰爭我們早有準備」的事後諸葛，試圖抵銷「綏靖失敗」的強烈批評。

簡單來說，為了緩和輿論砲火，默克爾試圖讓外界相信，多年來是自己耍了普京，而非普京耍了自己。不過從後續發展來看，西方對這種說法並不買帳，倒是俄羅斯頗有微詞。

例如普京直接表示，默克爾的言論證明，西方根本不打算執行《明斯克協議》。「坦率地說，我沒有想到會從一位前聯邦總理那裡聽到這個消息，因為我一直從德國領導人對我們是真誠的假設出發。當然德國站在烏克蘭一邊並支持它，但在我看來，聯邦德國領導層始終真誠地爭取在我們商定的原則基礎上實現解決，這些原則是在明斯克協議的框架內實現的。」

顯然，默克爾宣稱自己「玩弄」了普京，普京的回應則顯示自己確實被「玩弄」，這種雙方刻意的「事後諸葛」，當然更多是出乎政治宣傳考量。只不過惡名昭彰的普京已經無所謂，因輿論而風中凌亂的默克爾則從裏外不是人，變得越來越不合時宜：戰爭爆發讓各種事前準備淪為空談，因此面向政治正確的急遽靠攏，只是讓俄羅斯更有宣傳素材。

2025年8月18日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮會見歐洲多國領導人期間，就結束俄烏戰爭舉行談判，圖為特朗普和與會的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）。（Reuters）

這也就像默克爾近期與東歐四國的齟齬。平心而論，默克爾所言或許為真，但情況也就像頓巴斯內戰的8年爛帳，德國確實積極推進《明斯克協議》，問題是俄烏雙方卻也都沒有完全遵守，因為衝突的根源並沒有消除：烏克蘭希望要回土地、更加武裝，俄羅斯則要把烏東變附庸，來牽制愈發「脫俄入歐」的烏克蘭，同時嚇阻利用北約持續東擴的美國。

在這種大國對撞、戰爭爆發的背景下，衝突各方顯然都面向輿論基本盤全力動員，諸如默克爾等曾經斡旋的中間立場人士，不論過往動機究竟為何，在歐俄衝突、美俄衝突全面開展的背景下，就只能被貼上罪魁禍首的標籤，來成為論述方爭取基本盤的替罪羊、塑造敵人與內應的箭靶。正因如此，默克爾的任何解釋都起不了作用，任何自我辯護的事後論述，不管策略是靠近真實或緊貼政治正確，也都只能是政治對決下的不合時宜。

說到底，敘事能否被大眾接受，很大程度取決於現實發展。如果俄烏戰爭月餘即止、甚至更早結束，輿論就可能視衝突為短期失控，那麼默克爾的「顧全大局」就不會過於突兀。但很不幸地，俄烏戰爭不僅激化俄烏對峙，東歐與波羅的海的反俄情結更被催發到近20年高點。在這種情況下，默克爾的說法即便是披露塵封真相，恐怕也很難在當前歐洲、乃至西方主流找到聽眾。

當然，默克爾的過去努力確實在頓巴斯內戰的背景下，為俄烏之間爭取到8年的勉強和平，但在全面戰爭開打後，這位德國鐵娘子半生榮耀，也就無法倖免要被地緣的巨輪碾碎，就像歐俄之間已然破裂的脆弱互信。