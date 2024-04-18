東方錶行棄租銅鑼灣20年單邊旗艦店　縮一半樓面退守百德新街一帶

港人北上消費，拖累本港零售市道。老牌錶行東方錶行更放棄租用近20年的銅鑼灣軒尼詩道大單邊旗艦店，該旗艦店在零售高峰期月租超過200萬元。不過東方錶行並非撤出銅鑼灣，該錶行改為退守轉租百德新街一帶，在2月份已租用同區Fashion Walk記利佐治街的新舖位，不過租用樓面由軒尼詩道旗艦店約6,500平方呎，縮減超過一半至新店的約2,900平方呎。



東方錶行棄租舖位為銅鑼灣軒尼詩道488號軒尼詩大廈地下B及C舖，該舖面積達6,500平方呎，鄰近利園山道、波斯富街，以及大型商場希慎廣場，屬於大單邊舖，目前每月意向租金65萬元，呎租100元，管理費達10.2萬元。據了解，舖位業主為華潤集團或相關公司。

↓↓銅鑼灣軒尼詩道488號軒尼詩大廈地下B及C舖↓↓

租約完滿「一定走」 業主不接受短租

翻查資料指，東方錶行已租用上述舖位多年，至少由2005年起開始承租，當時錶行僅租用軒尼詩大廈地下其中B號舖位，其餘兩個舖位則由華潤堂，以及滙豐銀行租用。及後零售市道轉好，東方錶行擴張至B及C舖，面積由4,600平方呎增至6,500平方呎。

東方錶行由2005年租用舖位，期間多次續約，高峰期月租超過200萬元，最後一份租約截至2024年3月31日完結，據悉最尾一份租約租金也超過百萬元。

巨舖料分拆兩間細舖招租

代理指，東方錶行早於上年尾指出待租約完滿「一定走」，同時業主亦立即放租，並指出不接受短租，但可以分柝租用。上述舖位目前正在拆走原有裝修，並已經設有分間牆，料未來會將大舖分拆兩間細舖租出。

銅鑼灣軒尼詩道488號軒尼詩大廈地下B及C舖，由東方錶行於2005年起租用，直至2024年3月遷出。（網上圖片）

縮減一半樓面 退守銅鑼灣Fashion Walk

事實上，東方錶行棄租軒尼詩道大單邊舖後並不是撤出銅鑼灣，而是搬到Fashion Walk記利佐治街11至19號華登大廈地下及一樓G08,21號舖，以及一樓舖。上述舖位地舖面積達1,600平方呎，以及一樓舖位面積達1,300平方呎，合共2,900平方呎，比起軒尼詩道原租用舖位縮減樓面達3,600平方呎，或55.3%。

上述舖位原先由時裝店Ted Baker租用，惟租約期至2023年7月結束。業主曾以呎租280元叫價放租，即月租81.2萬元，但東方錶行目前月租水平不明。

↓↓Fashion Walk東方錶行新店↓↓